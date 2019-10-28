Gündem Konyada 2 bin lira değerindeki paletleri çalıp evde yakacaktık dediler
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Konya haberleri: 2 bin lira değerindeki paletleri çalıp 'evde yakacaktık' dediler

Konya'da 2 bin lira değerindeki paletleri çalıp 'evde yakacaktık' dediler

Konya'da fabrikanın dışında bulunan, 2 bin lira değerindeki tahta paletlerden yaklaşık 100'ünü çalan 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin, ifadelerinde, paletleri atıl olduğunu düşünüp, evde yakmak için aldıklarını söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Hırsızlık anları ise fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Hırsızlık anları ise fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Konya'daki olay, merkez Karatay ilçesinde bulunan Büsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Fabrikanın yanına gelen 4 kişi, 2 bin lira değerindeki tahta paletlerden yaklaşık 100'ünü hızlıca araçlarına koyup, kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Sanayi sitesini çeviren ekipler, kovalamaca sonucu 4 kişiyi de yakalayarak, gözaltına aldı. Hırsızlık anları ise fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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F. Ö. (20) ve ağabeyi P. Ö. (22) ile M. T. (26) ve eşi H. T. (29), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, paletleri atıl olduğunu düşünüp, kışın evde yakmak için aldıklarını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinden son 10 günde park halindeyken çalınan beş otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
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Araçların çalındığı bölgelerde geniş çaplı inceleme başlatan ekipler çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek, otomobilleri çalan şahısları tespit etti.
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Ayrıca, polis tarafından güvenlik kameralarında yapılan detaylı inceleme sonucunda, şahıslardan birinin akaryakıt istasyonunda arabanın camından uzattığı kolunda bulunan dövme dikkat çekti.
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Dövme detayından yola çıkan polis ekipleri, şahsı tespit etti.
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Polis, düzenlediği “Otostop operasyonu ile araçları çaldığı tespit edilen E.K., M.A., M.E., H.İ.Ş. ve G.K'yi yakaladı.
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Gözaltına alınan beş şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Öte yandan hırsızların, otomobillere ait akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçaları sökerek başka kişilere sattıkları belirlendi.
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Polis ekipleri, çalışmanın ardından bulunan otomobilleri ve otomobillerden sökülen parçaları, sahiplerine teslim etti.
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10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı
Ankara'da üç ilçeden son 10 günde toplam beş otomobil çalan beş kişi, yapılan 'Otostop' operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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