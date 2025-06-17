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Konya'da bıçaklı kavga: Baba ve iki oğlu yaralandı

Konya'da bıçaklı kavga: Baba ve iki oğlu yaralandı

11:1817/06/2025, Salı
IHA
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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da iki grup arasından çıkan kavgada baba ve iki oğlu bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'da, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda baba A.M. (48) ile oğulları M.C.M. (20) ve H.M. (17) karşı gruptaki H.Y. (22) ve K.A. (17) tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve iki oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği yerin yanındaki bir apartmanın girişinde ise her yer kan oldu.


Kaçan şüpheliler ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





#konya
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