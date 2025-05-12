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Konya’da en güzel çiçek benim annem etkinliği

Konya’da en güzel çiçek benim annem etkinliği

04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Anneler Günü’nde çocuklarından elleriyle hazırladığı çiçekleri alan anneler ise duygu dolu anlar yaşadı.
Anneler Günü’nde çocuklarından elleriyle hazırladığı çiçekleri alan anneler ise duygu dolu anlar yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Yerli Tohum Milli Tarım” projesiyle ilkokul öğrencilerine hem yerli tohum bilinci kazandırıyor hem de özel günlerde öğrencilerin yanında oluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Anneler Günü” dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulu'nda "En Güzel Çiçek Benim Annem" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere uygulamalı olarak yaprak güzeli çiçeği ekimi gösterildi. Özenle süsledikleri saksılara çiçeklerini eken öğrenciler, bunları annelerine hediye ederek, Anneler Günü’nü kutladı.


#Konya
#Anneler Günü
#Yerli Tohum Milli Tarım
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