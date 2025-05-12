Konya’da en güzel çiçek benim annem etkinliği

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Yerli Tohum Milli Tarım” projesiyle ilkokul öğrencilerine hem yerli tohum bilinci kazandırıyor hem de özel günlerde öğrencilerin yanında oluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Anneler Günü” dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulu'nda "En Güzel Çiçek Benim Annem" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere uygulamalı olarak yaprak güzeli çiçeği ekimi gösterildi. Özenle süsledikleri saksılara çiçeklerini eken öğrenciler, bunları annelerine hediye ederek, Anneler Günü’nü kutladı.