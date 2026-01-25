Yeni Şafak
Konya’da motosiklet otobüs durağına çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

23:2625/01/2026, Pazar
IHA
Konya’nın Meram ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin otobüs durağına çarpması sonucu 17 yaşındaki sürücü Mehmet Yağız Z. hayatını kaybetti. Kaza, Lalebahçe Mahallesi Hatip Caddesi’nde meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yağız Z. (17) idaresindeki 42 BCE 488 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

#Konya
#kaza
#otobüs
