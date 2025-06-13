Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Konya'da dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Boran (74) idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Öksüz'e (63) çarptı. Kazada Öksüz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İbrahim Öksüz, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.