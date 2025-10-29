Yeni Şafak
Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

00:2529/10/2025, Çarşamba
IHA
Seyir halindeki araçta çıkan yangının sebebi araştırılıyor
Seyir halindeki araçta çıkan yangının sebebi araştırılıyor

Konya'da seyir halindeyken yükselen dumanlar sonrası aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu ekiplere bildirdi. Alevler içerisinde kalan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Sandıklı Mahallesi, 132351. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 42 AKS 394 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü Ş.A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



#Konya
#Yangın
#İtfaiye
