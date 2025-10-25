Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne'de yağ fabrikasında patlama sonucu yangın çıktı

Edirne'de yağ fabrikasında patlama sonucu yangın çıktı

14:2025/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Edirne'de yağ fabrikasında yangın
Edirne'de yağ fabrikasında yangın

Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın küspe sıkıştırma makinesinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan 2 işçi hastaneye sevk edildi.

Havsa ilçesi kara yolundaki fabrikanın küspe sıkıştırma bölümünde bulunan makinede, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE, AFAD ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yaralanan ve dumandan etkilenen 2 işçi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, fabrikanın faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve çalışanlar evlerine gönderildi.




#Edirne
#fabrika
#PATLAMA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?