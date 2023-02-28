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Konya'da yakalanan eylem hazırlığındaki kadın terörist tutuklandı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır ve Konya emniyet müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu, Konya'da eylem hazırlığındayken 23 Şubat'ta yakalanan PKK/KCK mensubu kadın terörist tutuklandı.

17:47 . 28/02/2023 Salı
AA
Konya'yı kana bulayacaktı.

Konya'yı kana bulayacaktı.

Konya'da eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensubu kadın terörist tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın terörist, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kadın teröristle irtibatlı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 1'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Kadın teröristin 6 ay önce Konya'ya geldiği belirlenmişti

Hakkında PKK/KCK içerisinde İran'da "sözde özel kuvvet" olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "XWEZA LİLAW" kod adlı Gülda Bebek'in Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edilmişti. Bebek, 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Örgüt mensubunun saklandığı adresteki aramada, 9 mm tabanca ve silaha ait 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen lehim makinesi, ampermetre, mini elektrik motoru ve buna bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirilmişti.

Bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubunun, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'deki terör saldırısı benzeri bir eylem düzenleme amacında olduğu belirlenmiş, kadın terörist ile irtibatlı olduğu şüphesiyle 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Örgüt üyesi Gülda Bebek'in, Konya'ya 6 ay önce geldiği, bu süreçte tanıştığı, hakkında yakalama kararı olan ve 7 suçtan aranan firari M.B.O'ya (33) ailesinden kaçtığını, bu nedenle farklı isimler kullandığını söylediği öğrenilmişti.


Ayrıca kadın teröristin bombalı eylemde kullanacağı düzenek ile 9 mm tabancanın, saklandığı hücre evindeki kombinin içinde ele geçirildiği belirtilmişti.


ABD'li Senatör Richard Black'den dikkat çeken iddia: Amerika Suriye'nin ulusal servetini çaldı
ABD'li Senatör Richard Black'den dikkat çeken iddia: Amerika Suriye'nin ulusal servetini çaldı

ABD'li eski Senatör Richard Black, Washington Schiller Enstitüsü tarafından düzenlenen uluslararası bir konferansta, “Suriye Krizi Hakkındaki Gerçekler” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Richard Black, Amerika'nın Suriye'nin ulusal servetini çaldığını iddia etti. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını anlatan Black, "ABD yönetimi, Suriye’yi yıkmak için terörist grupları destekliyor ve Suriye’nin zenginliklerini çalıyor. Suriye halkını, temel yaşam malzemelerinden mahrum bırakan yaptırımlar uyguluyor. Suriye halkını aç bırakmak ve donarak öldürmek istiyorduk. Bu çılgınlığın durdurulması gerekiyor.” dedi. Dijital içerik üreticisi Kemosleb ise Black'in iddialarını gündeme taşıyarak Suriye'de yaşananlara dikkat çekti. Kemosleb, "El Kaide'yi destekleyenin Amerika olduğunu teyit eden bu Amerikalı uzmanın itiraflarını, Amerikalıların uydurduğu onca felaketi, onun sözlerinden dikkatle dinleyin" ifadelerini kullandı.


#Diyarbakır
#kadın terörist
#PKK/KCK
#tutuklama
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Konya'da yakalanan eylem hazırlığındaki kadın terörist tutuklandı
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