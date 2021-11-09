Gündem Konyadaki deprem felaketinin ardından eğitime ara verildi
KONYA

Konya'daki deprem felaketinin ardından eğitime ara verildi

Konya'nın Meram ilçesi 5.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Büyük paniğin yaşandığı bölgede yaşayan vatandalar sokaklara döküldü. Can kaybının yaşanmadığı ilçede hasar tespiti çalışmaları sürerken, Sefaköy, Kızılören ve buralara taşıma yapılan yerlerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile bugünden itibaren eğitime iki gün süreyle ara verildi.

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Haber Merkezi Diğer
Konyadaki deprem felaketinin ardından eğitime ara verildi
Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmazken, çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Konya'nın Meram İlçesinde yaşanan 5.1 şiddetindeki depremin ardından Selçuklu'nun depremin merkez üssüne yakın mahalleleri Tepekent, Başarakavak ve buralara taşıma yapılan yerlerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 9 Kasım 2021 tarihinden itibaren eğitime iki gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İki gün ara

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meram ilçemizde meydana gelen deprem nedeniyle hasar tespiti çalışmaları için bölgeye yakın mahallelerimiz olan Tepekent, Başarakavak ve buralara taşıma yapılan yerlerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 09.11.2021 tarihinden itibaren eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Konya'da korkutan deprem: Dört saatte 30 kez sallandı
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 20.43’te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam etti. Saat 00.52’ye kadar 30 artçı deprem kaydedildi.
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Depremin ardından harekete geçerek hasar oluşan mahallelere ulaşan AFAD ekipleri ise çalışmalarına devam ediyor.
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112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Yönetim Merkezine gelen ihbarlarda Meram ilçesi Kızılören, Tepekent, Meram Yaka, Akıncılar, Dere, Havzan, Sefaköy, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek, Erenkaya, Özalkent, Akpınar ve Nişantaşı Mahallesi ile Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesinde, bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtildi.
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Konya AFAD Arama Kurtarma Ekibi tam donanımlı arama kurtarma aracı ve personeli ile bir evin çöktüğü, bazı evlerde de çatlakların meydana geldiği Kızılören Mahallesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler de hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit çalışmalarını yürütmek üzere ihbar gelen yerlere görevlendirildi.
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37 bina ile ilgili hasar ihbarı gelirken, 6 teknik ekip sahada görev yapıyor.
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, depremde herhangi bir can kaybı olmadığını, şimdiye kadar ulaştıkları bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.
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Vali Özkan, depremin merkez üssü olan Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde incelemelerde bulundu. Vali Özkan, vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Özkan yaptığı açıklamada, \"Elhamdülilah herhangi bir can kaybımız yok. Şimdiye kadar ulaştığımız bir olumsuzluk yok. Bizim bütün unsurlarımız, bütün bakanlıklarımızın teknik elemanlarıyla beraber tarama işlemlerini sabaha kadar aralıksız devam ettirecektir. Ola ki tespit edemediğimiz milyonda bir ihtimal de olsa bütün bu riskleri ve ihtimalleri esas alarak Belediyemizin, Kızılay’ımızın, AFAD’ın koordinasyonunda sabaha kadar arkadaşlarımız mahallemizde vatandaşlarımızla beraber olacaktır. Kızılören mahallelimize ve muhtarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun diyoruz. Bütün kamu kuruluşları ihtiyacı olan arkadaşlarımız olursa, evlerine giremeyecek vatandaşlarımız olursa, odalarımız hem çadırlarımız hem kamu misafirhanelerimiz hem de bizim kendi evlerimiz var. Bu akşam sizleri misafir edeceğiz. İlk etapta il koordinasyon kuruluna kriz merkezine gittik, orada planlamalarımızı yaptık. Ekiplerimizi seferber ettikten sonra biz de vatandaşlarımızla geçmiş olsun demek üzere buradayız\" dedi.
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Konya'da korkutan deprem: Dört saatte 30 kez sallandı
Konya'da dün akşam saat 20.43'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 00.52'ye kadar 30 artçı deprem yaşandı. Korkutan depremler sonrası 37 bina ile ilgili hasar ihbarı gelirken, depremin ardından harekete geçen AFAD ekipleri ise hasar oluşan binalarda çalışmalarına devam ediyor.


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