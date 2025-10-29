Köpeğe kürekle vurdu gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre olay, Yerköy ilçesinde meydana geldi. Elindeki kürekle köpeğe şiddet uygulayan şahıs, başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uyarılara rağmen şiddet uygulamaya devam eden şahıs emniyet ve jandarma ekiplerine şikayet edildi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14’üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişilerin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği öngörülüyor.