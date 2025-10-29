Yeni Şafak
Köpeğe kürekle vurdu gözaltına alındı

23:3229/10/2025, Çarşamba
IHA
Köpeğe kürekle saldıran şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Yozgat’ta elindeki kürekle köpeğe şiddet uygulayan şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yerköy ilçesinde meydana geldi. Elindeki kürekle köpeğe şiddet uygulayan şahıs, başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uyarılara rağmen şiddet uygulamaya devam eden şahıs emniyet ve jandarma ekiplerine şikayet edildi.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler hayvana şiddet uygulayan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs hakkında 5199 sayılı kanuna göre adli ve idari işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14’üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişilerin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği öngörülüyor.



#Yozgat
#Köpek
#Şiddet
