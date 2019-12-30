Köpeği zehirleyip ölümünü izletti

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde zehirlenen bir köpeğe ait görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Köpeğin, iğne ile zehirlendikten sonra can çekişerek ölmesine ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, “Görüntüler üzerine bölgede araştırma faaliyetleri başladı” dedi. Köpeğin öldüğü alanda inceleme yapan jandarma ekipleri, köpeğin sahibi ve mahalleliyle görüşerek bilgi aldı.
GÖRÜNTÜLER NİYE ÇEKİLDİ?
Söz konusu köpeğin iki hafta önce zehirlendiğini belirten köpeğin sahibi Çoban Abidin Bövelek, köpeğin başka bir yerde zehirlendiğini, bunu farkettikten sonra yeğenine evden zehirlenmeye karşı iğne getirmesini istediğini iddia etti. Bövelek ayrıca, bu iğneyi vurduktan sonra köpeğin yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Köpeğin zehirlenmenin etkisiyle üzüm bağı dikmek için açılan çukura düştüğünü iddia eden Bövelek, köpeğin ölüm anına ilişkin görüntüleri niçin çektiklerine ilişkin hiçbir açıklama yapamadı. Hatay Büyükşehir Belediyesi sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.