Gündem Köpeği zehirleyip ölümünü izletti
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Köpeği zehirleyip ölümünü izletti

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde zehirlenen bir köpeğe ait görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Köpeğin, iğne ile zehirlendikten sonra can çekişerek ölmesine ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, “Görüntüler üzerine bölgede araştırma faaliyetleri başladı” dedi. Köpeğin öldüğü alanda inceleme yapan jandarma ekipleri, köpeğin sahibi ve mahalleliyle görüşerek bilgi aldı.

GÖRÜNTÜLER NİYE ÇEKİLDİ?

  • Söz konusu köpeğin iki hafta önce zehirlendiğini belirten köpeğin sahibi Çoban Abidin Bövelek, köpeğin başka bir yerde zehirlendiğini, bunu farkettikten sonra yeğenine evden zehirlenmeye karşı iğne getirmesini istediğini iddia etti. Bövelek ayrıca, bu iğneyi vurduktan sonra köpeğin yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Köpeğin zehirlenmenin etkisiyle üzüm bağı dikmek için açılan çukura düştüğünü iddia eden Bövelek, köpeğin ölüm anına ilişkin görüntüleri niçin çektiklerine ilişkin hiçbir açıklama yapamadı. Hatay Büyükşehir Belediyesi sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Tanınmaz haldeki köpekten 3,5 kilo tüy çıktı
FOTOĞRAF 7
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.
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Akhisar'daki barınakta geçici tutulan, tüylerinin keçeleşmesi nedeniyle görünmez hale gelen ve sokağa atıldığı düşünülen köpek, hayvanseverler tarafından bulundu. Köpeğin halini görünce bakımını üstlenen hayvanseverler, HipDer'e haber verdi.
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Bunun üzerine dernek üyeleri, köpeği İzmir'in Bornova ilçesindeki veterinere götürerek, tüylerinin tıraş edilmesini sağladı. Kat kat tüyler tıraş edilince altından 3 yaşında erkek terrier çıktı.
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'Süpürge' adı verilen köpek, tıraş edildikten sonra 10 kilodan 6,5 kiloya düştü. Temizlenip, bakımı yapılan, kan değerleri normal çıkan ve geçici olarak gönüllü hayvanseverin evinde bakılan köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor.
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HipDer Başkan Yardımcısı İksir Altıok, köpeğin kan değerlerinin normal ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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Altıok, köpeğe, ilk gördüklerinde görüntüsü dolayısıyla Jamaikalı sanatçı Bob Marley'in saçlarından esinlenerek 'Dog Marley' dediklerini belirterek, Büyük ihtimalle sokağa atıldı ve sokakta 6-7 ay yaşadıktan sonra o hale geldi. Normalde uzun tüylü cins köpeklerde tüyleri taramak, temizlemek, bakımını yapmak gerekiyor.
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Bu köpek sokakta olduğu için tüyler koptukça birleşmiş ve uzun saçaklar haline gelmiş. Bu şekilde barınakta yaşamaya devam etseydi enfeksiyon kapıp ölebilirdi. Biz bakımını geçici olarak üstlendik, veterinerdeki kontrollerde bizi şaşırtarak çok sağlıklı çıktı. Sadece vitamin iğnesi yaptırdık. Şu an geçici yuvada, orada huyunu suyunu anladıktan sonra sahiplendireceğiz dedi.
Tanınmaz haldeki köpekten 3,5 kilo tüy çıktı
Manisa'da, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş şekilde bulunan köpek tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.
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