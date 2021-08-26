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ADANA

Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi serbest: Korkutursa saldırmaz diye düşünmüş!

Adana’da, sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K. (22), 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçuyla çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, ifadesinde, “Köpeklerden korkuyorum. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Çok pişmanım” dedi.

Haber Merkezi DHA
Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlikçi serbest: Korkutursa saldırmaz diye düşünmüş!
M.E.K.

Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki sitede oturanlar, sokakta besledikleri ‘Beyaz’ isimli sahipsiz köpeği, 22 Ağustos’ta yaralı halde buldu. Mahalleli, yanık yarası bulunan köpeği veteriner hekime götürdü. Tedaviye alınan köpeğin üzerine kaynar su döküldüğü belirlendi. Sitedeki bazı kişiler, olayı güvenlik görevlisi M.E.K’nın gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

DHA

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen site yönetimi, görevlinin nizamiyedeki çaydanlıkta kaynattığı suyu, sokakta yatan köpeğin üzerine döktüğünü, hayvanın da acıyla kaçtığını fark etti. Yönetim, M.E.K’nın iş akdini feshetti. Olaya tepki gösteren hayvanseverler, M.E.K’dan şikayetçi oldu. Beyaz, tedavisinin ardından tekrar yaşadığı sokağa bırakıldı.

DHA

SERBEST BIRAKILDI

M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince dün evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.E.K., işlemlerin ardından 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

'İŞE GİDİP GELİRKEN SALDIRIYORDU'

Şüpheli, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. M.E.K'nın, ifadesinde, “Köpeklerden korkuyorum. İşe gelip giderken saldırıyorlardı. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Vicdan azabı çekiyorum, çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Adana'da vicdanları sızlatan görüntü: Ocakta ısıttığı sıcak suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü
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Edinilen bilgiye göre olay, geçen 22 Ağustos tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.
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İddiaya göre, uzun yıllardır sitede oturan vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu.
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Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
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Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K.’nin yaptığının iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi
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Güvenlik kamerası görüntülerinde ise M.E.K.’nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü.
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Bunun üzerine site yönetimi M.E.K.’nin işine son verdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi.
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Güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü.
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Köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Adana'da vicdanları sızlatan görüntü: Ocakta ısıttığı sıcak suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü
Adana'dan vicdanları sızlatan görüntü geldi. Bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken site yönetimi görevlinin işine son verdi.

Adana'da güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü
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Adana'da güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü
Adana'da bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken site yönetimi görevlinin işine son verdi.


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