Yaralı kişi ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Uğurca köyünde yaşayan 50 yaşlarındaki Sait Işık, köydeki bir komşusunun köpeğine yiyecek vermek istedi.

Bu esnada çoban köpeği boynundaki zinciri kopararak Sait Işık’ın üzerine atladı. Yüzünden, başından ve bacaklarından yaralanan Sait Işık’ın yardımına köylüler yetişti. Daha önceden yaşadığı gırtlak kanseri hastalığından dolayı konuşamayan Sait Işık için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Köpek saldırısı ağır yaraladı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sait Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Işık’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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OYNAT 00:28 Aksaray'da köpek saldırısına uğrayan küçük Fevvaz yaralandı Aksaray'da Suriye uyruklu Neof İdris (26), köpeğini beslediği sırada yanlarına gelen başka bir köpek, yeğeni Fevvaz El İdris'e (6) saldırıp, başından ve karnından ısırdı. Dayısının müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan küçük Fevvaz hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevvaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutukluktan sonra taburcu edileceği belirtildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:42 İzmir'de köpeğin küçük kıza saldırma anı kameraya yansıdı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir köpeğin 6 yaşındaki kız çocuğuna ve olaya müdahale eden esnafa saldırma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Köpeğin çocuğun peşinden koştuğunu gören çevredeki esnaf, kızı kurtarmak için müdahale etti. Esnafın müdahalesi sonucu kız çocuğu köpeğin saldırısından küçük sıyrıklarla kurtuldu, olayda 2 esnaf köpek ısırması sonucu yaralandı. Küçük çocuk ve esnaflar, Kemalpaşa Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Köpek ise çevredekilerce kontrol altına alındıktan sonra olay yerine çağrılan Kemalpaşa Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Hayvanın sahibine ulaşılamazken veteriner hekimler köpeği gözlem altına aldı. BiP'te paylaş

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