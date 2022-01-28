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ADIYAMAN

Köpek saldırısı ağır yaraladı

Adıyaman’da bir kişi, yiyecek vermek istediği komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı

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Haber Merkezi İHA
Köpek saldırısı ağır yaraladı
Köpek saldırısı ağır yaraladı.

Yaralı kişi ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Uğurca köyünde yaşayan 50 yaşlarındaki Sait Işık, köydeki bir komşusunun köpeğine yiyecek vermek istedi.

Bu esnada çoban köpeği boynundaki zinciri kopararak Sait Işık’ın üzerine atladı. Yüzünden, başından ve bacaklarından yaralanan Sait Işık’ın yardımına köylüler yetişti. Daha önceden yaşadığı gırtlak kanseri hastalığından dolayı konuşamayan Sait Işık için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Köpek saldırısı ağır yaraladı.
Köpek saldırısı ağır yaraladı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sait Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Işık’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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