Köpek sürüsü vatandaşlara kabusu yaşatıyor.

Antalya’da sokakta yürürken 10’u geçkin köpeğin kovalaması sonucu caddeye fırlayan Özgür E. (46), orta refüjde yine köpeklerin saldırması sonucu bacağından yaralandı. Özgür E.’nin yanı sıra aynı bölgede çocuklarıyla birlikte yürüyüş yapan aile ve başka bir vatandaş da aynı köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'NE YAPACAKLARINI KESTİREMİYORUZ'

Bacağından yaralanan Özgür E., köpeklerin saldırması sonucu kendisi gibi yola fırlayan ve kamyonun altında kalması sonucu hastanede yaşamını yitiren Mahra’nın ailesine baş sağlığı dileyerek, “O an Mahra’nın duyguları nasıldı bilemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. O anlık panikle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Köpeklerin ne yapacağını kestiremiyorsunuz” dedi.

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Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Kemerağzı mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evine gitmekte olan Özgür E. (46), yolda yürüdüğü sırada 10’u geçkin köpek bir anda etrafına toplandı. Köpeklerin kendisini kovalaması sonucu Özgür E., caddeye fırlayıp orta refüje geçti. Burada köpeklerden bazıları Özgür E’nin sağ bacağının baldır kısmından ısırıp yaraladı. Köpekler bir süre sonra etrafa dağılırken, yaralanan vatandaş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür E.’nin yaralandığı bölgeye 3 dikiş atıldı.



'O ANDA KAÇIŞI DÜŞÜNÜYORSUNUZ'



Köpeklerden korkmayan birisi olduğunu söyleyen Özgür E., olay anını şu sözlerle anlattı:

“Onlar sokak hayvanlarımız, can dostlarımız aslında. Aralarından geçecektim, belki de hata yaptım. Birden havlayarak üzerime saldırdılar. Sayılarını çok hatırlamıyorum ama 10-12 köpek vardı. Ne kadar sakin kalmaya çalışsam da, üzerime yaklaşmaya başlayınca yola doğru kendimi istemsiz bir şekilde. O da bir hataydı ama o anda kaçış düşünüyorsunuz. Yolda Allah’tan araç trafiği yoktu o sırada. Orta refüje geldim, orada birkaç köpek bacağımın arkasından ısırdılar. Ardından hastaneye kaldırıldım ve 3 dikiş atıldı.”

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