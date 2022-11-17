Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı: Temizlik işçisi hayatını kaybetti

Köpekler yine bir aileyi mateme boğdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi'nde yol kenarındaki çöpleri temizlediği sırada bölgeye yakın bir fabrikanın sahibine ait olduğu iddia edilen 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından kaçan Tirkil'e A.K. yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Kazada yaralanan Tirkil, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında sürücü A.K, fabrikanın ve 2 köpeğin sahibi A.D. ve köpeklerin bakım sorumlusu E.D. gözaltına alındı. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, hayatını kaybeden işçinin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

REKLAM

KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Adıyaman’da ölen bir kedide kuduz hastalığı tespit edilince, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahallelerinde karantina uygulanması kararı alındı. İki mahallede koruyucu kuduz aşısı uygulaması ve işaretleme yapılmaya başlanırken, sahipli kedi ve köpeklere ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince koruyucu kuduz aşısı uygulaması yapılıyor.