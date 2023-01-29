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Köpekten kaçarken minibüs çarptı. Korkunç kaza kamerada

Adana’da, köpekten kaçarken aniden yola çıkan Suriye uyruklu Ahmed el Halil (8), minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı

09:37 . 29/01/2023 Pazar
DHA
Kaza anı kamerada

Kaza anı kamerada

Kaza, dün Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Suriyeli Ahmed el Halil, karşısına çıkan köpeği görünce kaçmaya başladı.
Korktuğu için aniden yola atlayan Halil’e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Halil’i ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Ahmed el Halil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Öte yandan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, küçük çocuğun koşarak yola çıktığı ve minibüsün çarptığı anlar yer aldı.


#adana
#köpek
#kaza
2 saat önce
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Köpekten kaçarken minibüs çarptı. Korkunç kaza kamerada
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