Köprüde Gezi provokasyonu yapan TİP'li vekiller polise saldırdı: Bakanlık harekete geçti

Türkiye İşçi Partisi vekilleri bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde provokatif bir eylem gerçekleştirdi. Vekiller; Erkan Baş Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yılı gerekçesiyle köprüye 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankart astı.

Görevi başındaki polislere saldırdılar

İzinsiz eylemlerini sürdürmek isteyen vekiller, görevi başındaki polislerin uyarılarını hiçe sayması sonucu polisle arbede yaşadı. O anlarda dokunulmazlıkları bulunan milletvekillerinin polislere müdahalesi ise dikkat çekti. Polislerin yakasına yapışıp yere yatırmaya çalışan vekillerin şiddeti kameraya yansırken, polisler dokunulmazlık yasası gerekçesiyle vekillere karşı müdahalede bulunamadı.

OYNAT 01:39 TİP vekilleri köprüye pankart asmak için polisin üzerine yürüdü Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve HDP'den istifa ettikten sonra TİP'e geçen Ahmet Şık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne izinsiz pankart astı. 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankartı indirmeye çalışan polislerle milletvekilleri arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından o anların görüntülerini paylaşarak, 'Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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Haklarında suç duyurusunda bulunulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." notuyla paylaştığı görüntülerde, vekillerin görevi başındaki polsilere saldırdığı görüldü.

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