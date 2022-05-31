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POLİTİKA

Köprüde Gezi provokasyonu yapan TİP'li vekiller polise saldırdı: Bakanlık harekete geçti

Türkiye İşçi Partisi’nin üç milletvekili, Gezi Parkı vandallığının yıldönümünde provokasyona kalkıştı.

Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Gezi' pankartı astı. Kendileni engellemeye çalışan polis memurlarına saldıran üç isim hakkında derhal harekete geçildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Köprüde Gezi provokasyonu yapan TİPli vekiller polise saldırdı: Bakanlık harekete geçti
​Köprüde Gezi provokasyonu yapan TİP'li vekiller polise saldırdı

Türkiye İşçi Partisi vekilleri bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde provokatif bir eylem gerçekleştirdi. Vekiller; Erkan Baş Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yılı gerekçesiyle köprüye 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankart astı.

Görevi başındaki polislere saldırdılar

İzinsiz eylemlerini sürdürmek isteyen vekiller, görevi başındaki polislerin uyarılarını hiçe sayması sonucu polisle arbede yaşadı. O anlarda dokunulmazlıkları bulunan milletvekillerinin polislere müdahalesi ise dikkat çekti. Polislerin yakasına yapışıp yere yatırmaya çalışan vekillerin şiddeti kameraya yansırken, polisler dokunulmazlık yasası gerekçesiyle vekillere karşı müdahalede bulunamadı.

TİP vekilleri köprüye pankart asmak için polisin üzerine yürüdü
OYNAT 01:39
TİP vekilleri köprüye pankart asmak için polisin üzerine yürüdü
Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve HDP'den istifa ettikten sonra TİP'e geçen Ahmet Şık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne izinsiz pankart astı. 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankartı indirmeye çalışan polislerle milletvekilleri arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından o anların görüntülerini paylaşarak, 'Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz' dedi.

Haklarında suç duyurusunda bulunulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." notuyla paylaştığı görüntülerde, vekillerin görevi başındaki polsilere saldırdığı görüldü.

  • Ayrıca polisleri yere düşürüp eylemine devam etmek isteyen TİP'li vekiller hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.
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