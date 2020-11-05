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​Korsan devlet firarda: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki son durum

Korsan devlet firarda

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rudik Martirosyan, Çalışma ve İskan Birinci Bakan Yardımcısı ile Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı’nın aralarında bulunduğu pek çok isim firar etti. Ermenistan’a kaçan bu isimlere dava açıldı. Cephede benzer bir durum yaşandı. Motorlu Piyade Alayı’nın komutanı askerlerini bırakarak kaçtı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Azerbaycan ordusu ilerlerken Karabağ’daki korsan devlet birçok ismin firar etmesiyle dağılıyor.
Azerbaycan ordusu ilerlerken Karabağ’daki korsan devlet birçok ismin firar etmesiyle dağılıyor.

Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ederken Karabağ’daki korsan devlet dağılma noktasına geldi. Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin üst düzey yöneticileri, firar ettiği için görevden alındı.

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İŞTE KAÇANLAR

  • Ermeni basınında yer alan bilgilere göre firar edenler arasında sözde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rudik Martirosyan, Genel Savcı Yardımcısı Eric Verdiyan ve İstatistik Konseyi üyesi Armen Soghomonyan, Merkez Seçim Komisyonu üyesi Sasun Gabrielyan, Çalışma ve İskan Birinci Bakan Yardımcısı Arkady Soghomonyan ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Davit Avanesyan var. Askerler arasında da çok sayıda ismin firarda olduğu belirtildi. Ermenistan’a kaçan bu isimler hakkında ceza davaları açıldı.

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Azerbaycan ordusu karşısında Karabağ’da eriyen Ermenistan, uluslararası destek için çırpınırken, kurduğu Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti de adeta dağıldı. Sözde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rudik Martirosyan, Genel Savcı Yardımcısı Eric Verdiyan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim firar etti. Kritik noktadaki isimler de görevden alındı.

KOMUTAN KAÇTI ALAY İMHA EDİLDİ

Benzer firarlar cephe hattında da yaşandı. Hocavend istikametindeki çatışmalara katılan Ermenilerin 2. motorlu piyade alayının komutanı da askerlerini bırakarak kaçtı. Alaydaki askerlerin büyük çoğunluğu Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi.

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PKK’LILARIN ARACI İMHA OLDU

  • Öte yandan Suriye ve Irak’tan Karabağ’a taşınan PKK’lı teröristlere de darbe vurulmaya devam ediyor. Önceki gece çatışmaların devam ettiği Şuşa’da içerisinde PKK’lı teröristlerin olduğu askeri araç vuruldu. Arabada Ermeni askerlerinin yanı sıra 6 YPG’li terörist imha oldu. Böylelikle Karabağ’daki savaşın başlamasından bu yana öldürülen YPG’li terörist sayısı 16’ya ulaştı. Daha önce de terör örgütü PKK’nın Suriye’deki bir kolu olan YPG’nin ele başlarından Fırat Piran Karabağ’da öldürülmüştü.

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Vurulmadık yer kalmadı!

Azerbaycan ordusu Ermenista’a ağır darbe vurmaya devam ediyor. Cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

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KAYIPLARI SÜRÜYOR

  • Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 Zastava M-55 uçaksavarı, 1 taktik İHA ve 3 kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
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