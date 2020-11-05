​Korsan devlet firarda: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki son durum Korsan devlet firarda Ermenistan basınında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rudik Martirosyan, Çalışma ve İskan Birinci Bakan Yardımcısı ile Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı’nın aralarında bulunduğu pek çok isim firar etti. Ermenistan’a kaçan bu isimlere dava açıldı. Cephede benzer bir durum yaşandı. Motorlu Piyade Alayı’nın komutanı askerlerini bırakarak kaçtı.

Ayşe Mine Alioğlu 05 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 05 Kasım 2020, 07:05 Yeni Şafak