Koruma sisteminde yeni dönem

Buna göre, mevcut İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Siteleri içinde yer alan ilk kabul birimleri yeniden yapılandırılacak ve her biri çocuğun maruz kaldığı risk türüne göre ayrı bir “ihtisas alanı” haline getirilecek. Örneğin istismar, ihmal, suça sürüklenme veya ebeveyn kaybı gibi konularda her çocuğun ayrı yarı ele alınması gündemde.

BİREYSEL KORUMA

Yeni sistemde, korunma altına alınan her çocuk için kuruma girişte kişisel değerlendirme yapılacak. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve eğitimciler çocuğun sağlık durumu, eğitim düzeyi, aile bağları ve duygusal ihtiyaçlarını birlikte analiz edecek. Bu analiz doğrultusunda her çocuk için bireysel koruma planı oluşturulacak. Uygulamanın, kurumsal bakımda standart hizmet anlayışını geride bırakarak her çocuğun koşullarına uygun destek almasını sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, sistemin çocuk adalet mekanizmalarıyla entegre edilmesi ve riskli vakalarda erken yönlendirme yapılması da planlanıyor.

EBEVEYN KAYBI DESTEĞİ

Program kapsamında, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için ayrı bir izleme ve destek mekanizması kurulacak. Bakanlık ekipleri bu çocukların yaşadığı haneleri düzenli olarak ziyaret edecek eğitim, bakım ve psikolojik gelişim süreçleri yerinde değerlendirilecek. Bu alanda görev yapan sosyal hizmet personeline travma, yas süreci yönetimi ve psikososyal destek konularında özel eğitimler verilecek. Böylece personelin, çocukların duygusal dayanıklılığını güçlendirecek yaklaşımlar geliştirmesi hedefleniyor.







