Köy okullarında diş taraması yapıldı

Aksaray Sultanhanı İlçesi Yeşil Tömek ve Kıroba köyü İlköğretim okullarında 120 öğrenciye genel ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Aksaray Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Murat Şenol, 10 diş hekimi ve 4 tıp fakültesi öğencisi katıldı. GSB İl Müdürlüğü, Cansuyu Derneği sponsorluğunda gerçekleşene projede, Cansuyu Derneği diş macunu, diş fırçası dağıttı.
Proje kapsamında heyeti ilçe Kaymakamı Bilal Göksu, Belediye Başkanı Fahri Solak ve ilçe protokolü karşıladı.
Heyet köyleri gezerek öğrencilere bilgi ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verdi.
120 ÖĞRENCİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TARAMASI
Öğrencilere diş nasıl fırçalanır, beslenme ve şekerin zararları anlatıldı. Sultanhanı ilçesi Yeşil Tömek ve Kıroba köylerinde öğrenim öğren 120 öğrencinin ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştiren heyet diş sağlığı ile ilgili tedavi edilmesi gereken diş dolgusu, kanal tedavisi ve diş çekimi tespitlerini yaptı.
Öğrencilerin tedavisi için fakülteye davet edildi.