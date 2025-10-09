Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Köy okullarında diş taraması yapıldı

Köy okullarında diş taraması yapıldı

19:069/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aksaray'daki köy okullarında eğitim gören miniklerin diş ve ağız sağlığı taraması yapıldı.
Aksaray'daki köy okullarında eğitim gören miniklerin diş ve ağız sağlığı taraması yapıldı.

Aksaray Sultanhanı İlçesi Yeşil Tömek ve Kıroba köyü İlköğretim okullarında 120 öğrenciye genel ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Aksaray Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Murat Şenol, 10 diş hekimi ve 4 tıp fakültesi öğencisi katıldı. GSB İl Müdürlüğü, Cansuyu Derneği sponsorluğunda gerçekleşene projede, Cansuyu Derneği diş macunu, diş fırçası dağıttı.

Proje kapsamında heyeti ilçe Kaymakamı Bilal Göksu, Belediye Başkanı Fahri Solak ve ilçe protokolü karşıladı.

Heyet köyleri gezerek öğrencilere bilgi ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verdi.

120 ÖĞRENCİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TARAMASI

Öğrencilere diş nasıl fırçalanır, beslenme ve şekerin zararları anlatıldı. Sultanhanı ilçesi Yeşil Tömek ve Kıroba köylerinde öğrenim öğren 120 öğrencinin ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştiren heyet diş sağlığı ile ilgili tedavi edilmesi gereken diş dolgusu, kanal tedavisi ve diş çekimi tespitlerini yaptı.

Öğrencilerin tedavisi için fakülteye davet edildi.

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ERKEN BİLİNÇLENDİRME ÇOK ÖNEMLİ

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Murat Şenol,
“Diş hekimleri olarak toplum sağlığı için çalışıyoruz. Diş sağlığı, insanın ulaşması gereken en temel haklardandır. Bir insanın hayatı boyunca iyi bir gülüşe sahip olması için küçük yaşta bilgilendirme yapmamız bizim için önemli. Diş sağlığı için erken bilinçlendirme için köyleri dolaşıyoruz. Ve dolaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca proje kapsamında öğrencilerimiz içinde büyük bir tecrübe oluyor. Hastalarla birbir ilgileniyorlar”
dedi.
#Aksaray
#Aksaray Üniversitesi
#Sultanhanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura ve sonuç tarihi açıklandı mı? 2.764 kişilik alımda sona doğru