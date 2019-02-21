Gündem Köye inen aç kurtlar köpeğe saldırdı
ARDAHAN

Ardahan haber: Köye inen aç kurtlar köpeğe saldırdı

Köye inen aç kurtlar köpeğe saldırdı

Ardahan’da aç kurtlar köye kadar inerek evin önünde bağlı bulunan çoban köpeğine saldırdı. Ev sahibini kapıda gören kurtlar kaçarak uzaklaştı.

Haber Merkezi IHA
Saldırı anı kameralar tarafından görüntülendi.
Saldırı anı kameralar tarafından görüntülendi.

Ardahan'ın merkez köylerinden Orta Geçit köyünde saat 05.54 sıralarında bir evin kapısında bağlı olan köpeğe 3 kurt saldırdı. Ev sahibi seslere uyanarak köpeğini kurtların elinden aldı. Ev sahibini kapıda gören kurtlar kaçarak uzaklaştı.

Saldırıyı anlatan İsmail Aras, "Gece uyuyorduk. Daha sonra eşim kapıdaki sesleri duydu ve hırsız endişesi ile beni uyandırdı. Ben de ayakkabılarımı bile giymeden hızlıca dışarı koştum. Çıktığımda kapımızın önündeki köpeğimize üç kurdun saldırdığını gördüm. Sonra kurtların üstüne koştum, kurtlar da koşarak uzaklaştı. Köpeğimizin boynunda 3 diş izi vardı. Etrafı kolaçan edip geri eve döndüm" dedi.

Kurtların arasında kalan çoban köpeği canını zor kurtardı
OYNAT 00:38
Kurtların arasında kalan çoban köpeği canını zor kurtardı
Ardahan'da aç kurtlar köyün içerisinde kadar inerek evin önünde bağlı bulunan çoban köpeğine saldırdı. Kurtlar, ev sahibini kapıda görmesi ile kaçarak uzaklaştılar.
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