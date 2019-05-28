Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem KPSS geç başvuruları başladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
EĞİTİM

KPSS geç başvuruları başladı! KPSS geç başvuru tarihleri

KPSS geç başvuruları başladı

2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik alan sınavına girecek adayların geç başvuru tarihi bugün sona eriyor.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Lisans mezunlarının katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvuru günü bugün.

2019 KPSS için ÖSYM'nin belirlediği süreç içinde başvuru yapamayan kişiler bugün saat 23.59’a kadar internet üzerinden bireysel başvurularını da yapabilecekler.

2019 KPSS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücretinin yüzde 50 fazlası alınacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda her bir oturum 75 TL olacak.

Yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin başvuru takvimi açıklandı
GÜNDEM
Yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin başvuru takvimi açıklandı
Kara ve hava harekatı başladı

Kara ve hava harekatı başladı

​Atak destekli operasyonda komandolar sınırdan içeri girdi.
S-400ler içinikinci alternatif

S-400'ler için
ikinci alternatif

​Ankara'da askeri heyet ikinci nokta için de çalışma yaptı.
Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan motosikletlere köprü müjdesi.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Turuncu kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü.
Küme düştü

Küme düştü

​Ozan Kabak'lı Stuttgart Bundesliga'ya veda etti.
12 ay geri<br>ödemesiz 500 bin TL

12 ay geri
ödemesiz 500 bin TL

Bugün itibariyle başladı: 14 bankaya başvurulacak.
Darbeciler<br>bu ülkenin hainleridir

Darbeciler
bu ülkenin hainleridir

​27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz..

Gökova <br>4,6 ile sallandı

Gökova
4,6 ile sallandı

​Sabah saatlerinde olan deprem korkuttu.

Bayrak<br>değişimi yaşandı

Bayrak
değişimi yaşandı

​3 kamu bankasının yönetimine çok sayıda yeni isim.

Kripto operasyonu

Kripto operasyonu

52'si aktif görevde 101 askere FETÖ'den gözaltı.
Gün rekoru kırıldı

Gün rekoru kırıldı

​Bir gün içerisinde 76 binden fazla turist geldi.
Kadın torbacıdan pitbulllu önlem

Kadın torbacıdan pitbulllu önlem

Şafak operasyonunda polisleri şaşırtan olay.
Önüne geleni bıçakladı

Önüne geleni bıçakladı

​İlkokul öğrencileri dehşeti yaşadı: 1 ölü 16 yaralı.
5 derece<br> daha artacak

5 derece
daha artacak

​Meteoroloji'den vatandaşlara sıcak hava uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.