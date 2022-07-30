KPSS lisans oturumları yarın başlıyor

Bu durumda yaklaşık her 3 adaydan 1’i üniversiteye girme şansı yakalayacak. Adayların en çok tercih ettiği programlardan tıp fakültelerinde 18 bin 362, diş hekimliğinde 9 bin 264, eczacılıkta 4 bin 393, hukukta 16 bin 663, mimarlıkta 7 bin 558; mühendislikte 73 bin 237; öğretmenlikte 43 bin 485 kontenjan var.