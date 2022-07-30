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EĞİTİM

KPSS lisans oturumları yarın başlıyor

ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları yarın yapılacak. Sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek" oturumu 10.15'te, öğleden sonraki "Eğitim Bilimleri" oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.

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Haber Merkezi AA
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
Foto/arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları yarın yapılacak.

Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek.

Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Alan bilgisi sınavları gelecek hafta başlayacak

2022-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta saat 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; alan bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır?
ÖZGÜN
YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda dikkat çeken detay: Bazı bölümlerde baraj devam ediyor
FOTOĞRAF 13
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Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önceki gün açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) dün de Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu yayımladı.
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Adaylar için ön bilgi amaçlı yayımlanan kılavuzdan, hukuk fakültelerinin başarı sırası barajıyla ilgili bir sürpriz çıktı. Öyle ki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Şubat 2021’de aldığı kararla başarı sırası barajını yükseltmiş, bu yıldan itibaren 100 bin olarak uygulanacağını duyurmuştu.
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Kılavuzda başarı sırası 125 bin olarak açıklandı.
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Milliyet gazetesinden Ayşe Bozan Yılmaz'ın haberine göre, ilk etapta hata yapıldığı düşünüldü ancak ÖSYM’den yapılan açıklamada “YÖK, 125 bin olarak uygulanmasına karar verdi” denildi.
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Adayların başarı sıralarının çok düştüğü ve vakıf üniversiteleri başta olmak üzere hukuk fakültelerine yerleşecek aday bulmakta sıkıntı yaşanacağı için YÖK’ün böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.
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Karar, başarı sıraları düşük geldiği için hukuk fakültelerine giremeyeceğini düşünen adayları sevindirirken kontenjanların boş kalmasından korkan üniversiteleri de rahatlattı.
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Üniversitelerde açıköğretim dahil, ön lisansta 512 bin 881; lisansta 509 bin 164; özel yetenekte 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 kontenjan bulunuyor. Sınav sonuçlarına göre 2.9 milyon aday için tercih yapma hakkı doğdu.
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Bu durumda yaklaşık her 3 adaydan 1’i üniversiteye girme şansı yakalayacak. Adayların en çok tercih ettiği programlardan tıp fakültelerinde 18 bin 362, diş hekimliğinde 9 bin 264, eczacılıkta 4 bin 393, hukukta 16 bin 663, mimarlıkta 7 bin 558; mühendislikte 73 bin 237; öğretmenlikte 43 bin 485 kontenjan var.
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YKS’de bu yıl baraj yok. O nedenle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puan türlerinde yerleştirme puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapabilecek.
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Tercihler 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. 2022-TYT puanı hesaplananlar, Tablo 3’teki ön lisans programlarını; 2022-AYTYDT puanı hesaplananlar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.<br><br>
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Tercihler 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. 2022-TYT puanı hesaplananlar, Tablo 3’teki ön lisans programlarını; 2022-AYTYDT puanı hesaplananlar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.<br><br>
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Bu programlar ve en düşük başarı sıraları şöyle: Tıp 50 bin, hukuk 125 bin, diş hekimliği 80 bin, Eczacılık 100 bin, mimarlık 250 bin, mühendislik 300 bin, Öğretmenlik (Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) 300 bin.
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Bu barajların altındaki adaylar bu programlara giremeyecekler.
ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda dikkat çeken detay: Bazı bölümlerde baraj devam ediyor
Önceki gün açıklanan YKS sonuçlarının ardından ÖSYM, üniversiteye girecek adaylar için kontenjan kılavuzunu yayınladı. Açıklanan kılavuza göre bazı bölümlerde baraj uygulaması devam ediyor. Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi gibi alanlarda başarı sırası barajı devam ediyor. Üniversitelerde, açıköğretim dahil, toplam 1 milyon 61 bin 686 kontenjan bulunuyor. Öte yandan her 3 adaydan 1'i üniversiteye girebilecek.


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