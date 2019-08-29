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KPSS sonuçları açıklandı? KPSS sonuçları ne nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr

KPSS sonuçları açıklandı

KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavların ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM tarafından 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

KPSS A grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi Oturumları 20 ve 21 Temmuz'da, ÖABT ise 28 Temmuz'da yapılmıştı.

KPSS sonuçları açıklandı

KPSS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyordu. ÖSYM tarafından 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı.

KPSS sonuçları ne nasıl öğrenilir?

ÖSYM'den konuya açıklanan açıklamada şöyle denildi:

"14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait maddi analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturumuna (Pazar Sabah) ait Temel Soru Kitapçığında yer alan Muhasebe Testindeki 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemler tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler.
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