Gündem KPSS zorladı Maraton 2 hafta daha sürecek
EĞİTİM

KPSS zorladı: Maraton 2 hafta daha sürecek

Memur adayları meslek hayatına atılmak için dün KPSS’de ter döktü. 120 sorunun olduğu testlerde adaylar paragraf sorularında zorlanırken en kolay sorular coğrafyadan geldi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 2 Eylül’de açıklanacak.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
​KPSS zorladı: Maraton 2 hafta daha sürecek
Arşiv.

Memur adayları, meslek hayatına atılmak için dün Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda ter döktü. Türkiye’nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenen KPSS, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri alanlarında gerçekleştirildi. Adaylar paragraf sorularında zorlanırken en kolay soruların ise coğrafyadan geldiği belirtildi. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk olarak genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı. Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verildi.

SINAV SONUÇLARI 2 EYLÜL’DE

  • İlk oturum sonrası sınavını değerlendiren Merve Yenice, “Türkçe kısmında paragraf soruları epey vaktimi aldı. Kitap okumanın önemini daha iyi anladım. Ama matematik soruları daha kolay geldi. Tüm sene sayısala ağırlık vermiştim zaten. İnşallah istediğim sonucu elde ederim” dedi. Güncel sorularda çok takıldığını Kerem Ercan da “Sınav genel olarak zordu. En kolay coğrafya idi. Matematik ve Türkçe çok zordu. Güncel sorunları takip etmem gerektiğini daha iyi anladım” ifadelerini kullandı. 2022-KPSS lisans maratonu, 6 ve 14 Ağustos’ta saat 10.15’teki alan bilgisi sınavlarıyla devam edecek. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı
GÜNDEM
2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı
Tehlike durumunda müdahaleye hazırız

'Tehlike durumunda
müdahaleye hazırız'

NATO'nun Kosova Gücü'nden gerilime ilişkin açıklama.
Görenleri duygulandırdı

Görenleri duygulandırdı

Suyunu kullandığı iş yerinin önüne bu notu bıraktı.
Çavuşoğlu: Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm

ABD başta olmak üzere birçok ülkeye satılıyor.

Soylu 'Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha' diye duyurdu.

Bakan Kirişci Venezuela gezisine tepki gösterenlere yanıt verdi.

​O anlar saniye saniye kaydedildi.

​Üç gündür su akmıyor: CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.