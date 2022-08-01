​KPSS zorladı: Maraton 2 hafta daha sürecek

Memur adayları, meslek hayatına atılmak için dün Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda ter döktü. Türkiye’nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenen KPSS, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri alanlarında gerçekleştirildi. Adaylar paragraf sorularında zorlanırken en kolay soruların ise coğrafyadan geldiği belirtildi. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk olarak genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı. Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verildi.
SINAV SONUÇLARI 2 EYLÜL’DE
- İlk oturum sonrası sınavını değerlendiren Merve Yenice, “Türkçe kısmında paragraf soruları epey vaktimi aldı. Kitap okumanın önemini daha iyi anladım. Ama matematik soruları daha kolay geldi. Tüm sene sayısala ağırlık vermiştim zaten. İnşallah istediğim sonucu elde ederim” dedi. Güncel sorularda çok takıldığını Kerem Ercan da “Sınav genel olarak zordu. En kolay coğrafya idi. Matematik ve Türkçe çok zordu. Güncel sorunları takip etmem gerektiğini daha iyi anladım” ifadelerini kullandı. 2022-KPSS lisans maratonu, 6 ve 14 Ağustos’ta saat 10.15’teki alan bilgisi sınavlarıyla devam edecek. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.