Kredilerin yüzde 50’si Sistem’e aktı

Raylı sistemler ve altyapı projelerinde kullanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yurt dışındaki finans kuruluşlarından aldığı krediler, usulsüz ihalelerle İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’nün "Sistem" olarak adlandırılan para havuzuna aktarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, milyarlarca liralık vurguna dair dikkat çeken bilgiler yer alıyor. Buna göre 2019-2025 yılları arasında İBB ve İSKİ tarafından yurt dışından 14 kredi borçlanması yapıldı. Bunların 10'u raylı sistem, 4'ü ise diğer altyapı projeleri için temin edildi. Toplam 69 milyar 516 milyon 54 bin lira, usulsüz ihalelerle Sistem'e aktı. Finansmanın yüzde 10-15'inin doğrudan proje yüklenicilerine gittiği, yüzde 50'sine yakınının ise İBB iştirakleri ve projeyle ilgisi olmayan kurum ve kişi hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Kredilerin bir kısmıyla SGK, maaş, icra, elektrik ve kredi ödemeleri yapıldı, bir kısmı da aralarında Mişel Organizasyon, Adgreat Dijital Medya, Medyagold Ajans ve Creative Medya’nın da bulunduğu reklam ve medya sektöründe faaliyet gösteren firmalara gönderildi. Yurt dışından kredisi alınan o projeler şöyle: Seymen Çöp Depolama Sahası Arıtma Tesisi, Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı Yapımı, Dudullu-Bostancı ve Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, 120 Metro Alımı, 100 Adet Metro ve 34 Adet Tramvay Temini, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı ve Kabataş-Meçidiyeköy Mahmutbey Projesinin alt aktivitesi olan 300 Adet Metro Araç Alımı, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Yapım İşi, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu, Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, Elektromekanik İşler ve Araç Alımı Projesi, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro, Çekmeköy-Sancaktepe Metro, Kirazlı-Halkalı Metro, Başakşehir-Kayaşehir Metro, Mahmutbey-Bahçeşehir Metro Projeleri, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi, İSKİ'nin Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi.