Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Avrupa’ya gönderdiği petrolün yüzde 20’sinin Çin ve Hindistan gibi Asya pazarlarına yönlendirildiği bildirildi. Novak, ''Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını yaklaşık yüzde 30 azalttık ve bir kısmını Asya’ya yönlendirdik. Özellikle Sibirya’nın Gücü üzerinden Çin’e sevkiyatı yaklaşık yüzde 50 artırdık'' şeklinde konuştu.