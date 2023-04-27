Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması

Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan
Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.
Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gerçekleştirilecek tören öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini duyurmuştu.
Görüşmede Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkiler başta olmak üzere gündeme dair konuların ele alınacağı belirtildi.