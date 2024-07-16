Kritik Kabine Toplantısı bugün! Milyonların gözü çıkacak kararlarda: İşte masadaki konular

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2 haftada bir düzenleniyor. Son toplantı 2 Temmuz günü gerçekleşmişti. Alınacak yeni kararları merak eden vatandaşlar, bu hafta Kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısının bugün (16 Temmuz Salı) gerçekleşmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşına düzenleme

En merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma. Zam miktarı ne kadar olacak, kök aylık mı artacak, hazine desteği mi devam edecek? Tüm başlıkları Kabine'de masaya yatırılacak.

Enflasyonla mücadele

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Kamuda tasarruf

Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu da gündeme gelecek. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

Orman yangınları

Son günlerde artan orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.

Deprem konutları

Deprem bölgesinde şu ana kadar 76 bin konut deprem mağdurlarına teslim edildi. Yılsonuna kadar bu sayının 200 bin konuta kadar çıkması bekleniyor. 2025'te tüm depremzedelere konutları tahsil edilmiş olacak. Bakanlık görevine döndükten sonra ilk iş olarak 'Deprem Bölgesini Yeniden İnşa Toplantısı'nı düzenleyen Bakan Murat Kurum, "2025'te evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak" mesajını verdi. Bu kapsamda Bakan Kurum'un yapılan çalışmalar hakkında kabinede bilgilendirme yapması bekleniyor.

NATO temasları

NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürüttü. O temasların çıktılarını kabinesiyle değerlendirecek. Kabinede Erdoğan'ın yurtdışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor.

Suriye ile normalleşme

Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan-Esad buluşmasıyla ilgili son durum da görüşülecek.

Gazze katliamı

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği katliamın, soykırım ve bir an önce ateşkes sağlaması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Nüfus planlaması

Toplantıda alarm veren doğum oranlarındaki düşüşe yönelik alınan tedbirler de ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşünün önüne geçmek için ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürülen çalışmaları aktaracak.

Alınan kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.





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