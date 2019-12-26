Kritik ziyarette sürpriz görüşme

Erdoğan, Tunus ziyaretinde, Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu Temsilcileriyle de bir araya geldi. Erdoğan, gerek Tunuslu muhatabı Said gerekse Libya Temsilcilerine, UMH’nin Libya’daki tek meşru yönetim olduğunu vurguladı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, önceki gün, ülkeyi ziyaret eden Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu Temsilcileriyle bir araya gelmiş, Kartaca Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşme sonrası ortak bir bildiri yayınlanmıştı. “Barış İçin Tunus Bildirisi” ile Libya’daki siyasi krize uluslararası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde çözüm bulunması için Libyalı tüm taraflar müzakere masasına davet edilmişti. Libya’da çözümün ancak Libyalıların eliyle mümkün olduğu vurgulanan bildiride, “siyasi görüşü ve eğilimi ne olursa olsun hiçbir kesimin dışlanmaması” gerektiği kaydedilmişti. Libyalı temsilciler, Tunus Cumhurbaşkanı Said’in öncülüğünde ve bildiride belirlenen ilkeler doğrultusunda bir siyasi girişim başlatılması kararı almışlardı.

GÜNDEM Tunus sürprizi