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POLİTİKA

Kucaklaşma zamanı

Son yıllarda daha çok seçim çalışmalarına mesai harcayan AK Parti, içe dönüp küskünlerle buluşacak. AK Parti teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bir dönem partide görev almış ama çeşitli sebeplerle uzaklaşmış isimlerle temasa geçecek. Bunun için yerel teşkilatlar toplantılar düzenleyecek, kırgınlar özel olarak çağrılacak ve partide yer almaları sağlanacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Son yıllarda daha çok seçim çalışmalarına ağırlık vermek zorunda kalan AK Parti teşkilatları şimdi kendi içlerine dönerek kırgın ve küskünler ile barışacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında verdiği talimat hızla hayata geçirilecek.

DARGIN İSİMLER TESPİT EDİLECEK

Erdoğan bu toplantıda yaptığı konuşmada “Özellikle de il ve ilçe başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez hemen 2001'den bugüne kadar partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı asla kesmemenizi özellikle talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu talimat doğrultusunda teşkilat yöneticileri 2001’den bu yana AK Parti’ye gönül vermiş daha sonra teşkilatlardan uzaklaşmış isimlerle ilgili bir tarama çalışması yapacak. Bu isimler arasında partiye ve davaya ihanet etmemiş ama dargın olan isimler tepit edilecek.

YENİDEN TEŞKİLATA ALINACAKLAR

Teşkilat yöneticileri bu isimler ile görüşerek onları dinleyecek. Teşkilat içersinde kucaklaşma toplantıları düzenleyerek bu isimler ile teşkilatı buluşturacak. Toplantılar sonucunda teşkilatta uzak kalan isimler yeniden çalışmanın içerisine alınmış olacak.

KAN KAZANILACAK

Partiden uzak kalan isimlerin yeniden çalışmalara dahil edilmesiyle daha da güçlenecek olan AK Parti teşkilatları 2023 seçimlerine götürecek teşkilat yöneticilerini de belirleyecek. Sonbaharda başlayacak olan kongre süreciyle teşkilatlar yeniden kan kazanmış olacak.

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