Kucaklaşma zamanı

Son yıllarda daha çok seçim çalışmalarına ağırlık vermek zorunda kalan AK Parti teşkilatları şimdi kendi içlerine dönerek kırgın ve küskünler ile barışacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında verdiği talimat hızla hayata geçirilecek.

DARGIN İSİMLER TESPİT EDİLECEK

Erdoğan bu toplantıda yaptığı konuşmada “Özellikle de il ve ilçe başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez hemen 2001'den bugüne kadar partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı asla kesmemenizi özellikle talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu talimat doğrultusunda teşkilat yöneticileri 2001’den bu yana AK Parti’ye gönül vermiş daha sonra teşkilatlardan uzaklaşmış isimlerle ilgili bir tarama çalışması yapacak. Bu isimler arasında partiye ve davaya ihanet etmemiş ama dargın olan isimler tepit edilecek.

YENİDEN TEŞKİLATA ALINACAKLAR

Teşkilat yöneticileri bu isimler ile görüşerek onları dinleyecek. Teşkilat içersinde kucaklaşma toplantıları düzenleyerek bu isimler ile teşkilatı buluşturacak. Toplantılar sonucunda teşkilatta uzak kalan isimler yeniden çalışmanın içerisine alınmış olacak.

KAN KAZANILACAK

Partiden uzak kalan isimlerin yeniden çalışmalara dahil edilmesiyle daha da güçlenecek olan AK Parti teşkilatları 2023 seçimlerine götürecek teşkilat yöneticilerini de belirleyecek. Sonbaharda başlayacak olan kongre süreciyle teşkilatlar yeniden kan kazanmış olacak.

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İki Akıncı hazır



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Baykar'ı ziyaret etti. Erdoğan ve Mahathir, burada incelemelerde bulundu. Baykar tesislerinde iki Akıncı SİHA’sının üretim hattında olduğu görüldü. Kısa süre içerisinde uçuş testlerine başlaması beklenen ilk Akıncı’nın TC-AKN kuyruk tescili aldığı görüldü.