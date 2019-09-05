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BURSA UŞAK

Küçük çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltına alındı

Bursa'da, boşandığı eşinin 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine eski eşi ve onun kocası Uşak’ta gözaltına alındı. Çocuklar ise devlet tarafından koruma altına alındı.

Haber Merkezi IHA
2,5 yaşındaki çocuğuna içki içiren anne
2,5 yaşındaki çocuğuna içki içiren anne

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan D., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti. Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.

KIZININ TELEFONUNDA GÖRDÜ

  • Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer A.Ç., ve Y.Ç.'nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü.

Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

  • Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatı ile anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından oturdukları evde gözaltına alındı.

Çocukların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alınacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

2 buçuk yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup rakı içirdi
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2 buçuk yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup rakı içirdi
Bursa'da bir baba, boşandığı eski eşinin hem kendisinden olan kızına, hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Kızının telefonunda görünce hemen savcılığa koştu
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