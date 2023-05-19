Küçükçekmece açıklarında tanker yangını: Ekipler seferber oldu

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeleri sokağa atmasına tepkiler sürerken aynı skandala İzmir Büyükşehir Belediyesi de imza attı. İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından, belediyeye ait olan evde kalan depremzededen ikamet ettiği evi boşaltması talep edildi. CHP'li belediyelerin depremzedelere karşı bu denli vurdumduymazlığı 'pes' dedirtirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararı tepki topladı.