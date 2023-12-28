Kudüs’te her gün bir Müslüman’ın evi yıkılıyor

Raporda İsrail tarafından yapılan hak ihlalleri, yıkımlar, yerleşimcilerin yayılması, insan hakları ihlalleri ve Mescid-i Aksa’nın durumu değerlendirildi. Raporu kamuoyuyla paylaşan Dernek Başkanı Muhammet Demirci, 2023’te Filistin topraklarında baskı ve şiddetin dozunu artırdığını söyledi.

YAHUDİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Demirci, “İsrail’deki yeni hükümette şunu fark ediyoruz. Bakanların, milletvekillerinin neredeyse tamamı fanatik çetelerin liderleri veya üyeleri. 2023 yılı çok tehlike içeren bir yıl olarak geçti. 7 Ekim’den iki hafta öncesine kadar 400 bin Kudüslü Müslüman ciddi sıkıntılar yaşadı. İki hafta boyunca Mescid-i Aksa kapatıldı. Girmeye çalışanlara ciddi işkence ettiler ve tutukladılar. Bu kadar zulme karşı dünya Müslümanlarının hiçbirinin sesi çıkmadı. İsrail, 2023’te de Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü Yahudileştirmek için elinden gelen gayreti göstermeye devam etti” dedi.

HER GÜN 7 SALDIRI!

İsrail’in Kudüs’te çok farklı baskı ve yıldırma politikaları izlediğini belirten Demirci, Kudüs’te neredeyse her gün bir Müslüman’ın evinin yıkıldığını söyledi. Demirci, 2023’te 283 evin yıkıldığını anlatarak, belediyeye yapılan 543 ruhsat talebinden ise sadece yüzde 18’ine izin verildiğini aktardı. Demirci, sahadan aldıkları bilgilere göre, Kudüs’te Müslümanların her gün en az 7 defa fanatik Yahudilerin saldırısına uğradığını belirterek, bunun çok ciddi bir rakam olduğunu ifade etti.

Mescid-i Aksa 22 kez kapatıldı

Ayrıca raporda, şu bilgiler yer aldı: “42 Kudüslü işgal rejimi ve fanatik Yahudilerin saldırılarında şehit oldu. 3 bin kişi tutuklandı ve bunların 600’ü çocuktu. 34 çocuk Kudüs’ten sürgün edildi. 281 ev ve iş yeri yıkıldı, 982 ev için yıkım emri verildi, 13 bin 200 araziye el koyuldu. 52 bin fanatik Yahudi Mehsid-i Aksa’ya baskın düzenledi, 22 kez Mescid-i Aksa’nın kapıları Müslümanların girişine kapatıldı, 19 Mescid-i Aksa muhafızı tutuklandı, 15 cadde ve sokağın ismi değiştirildi, 2 bin 600 eve baskın düzenlendi.”















