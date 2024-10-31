Küfürbaz Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu

İzmir'de sokak röportajındaki skandal sözleri ardından serbest bırakılan ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu'na (33) 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İzmir'de sokak röportajındaki sözlerinin ardından tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nun (33) cezası belli oldu.
11 ay 20 gün hapis cezası
Kayserilioğlu'na, 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Dilruba Kayserilioğlu hakkında, İzmir'de katıldığı sokak röportajındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Davanın karar duruşması görüldü.
Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.