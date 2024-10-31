Küfürbaz Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın sunduğu ‘Sorgusüz Sualsiz’ programına konuk oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren vatandaşlara küfreden küfürbaz Dilruba Kayserilioğlu isimli provokatör hakkında açıklamalarda bulundu. Sokak röportajlarına düzenleme getirileceğini ifade eden Şahin, “Benim açıklamamdan sonra harekete geçilmiş deniyor, hayır. O söylenenleri kim söylerse söylesin gözaltına alınır. Bir soruşturma geçirir. Sayın cumhurbaşkanımıza, toplumun bir kesimine hakaret var.” ifadelerini kullandı.