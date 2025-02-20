Küfürbaz Suriye'de yakalandı

Tanju Gayret'in, görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve hakaret gibi pek çok suçtan kaydı olduğu belirlendi. İstanbul siber polisinin yaptığı inceleme sonrası kimliği tespit edilen Gayret'in, yurtdışına kaçtığı ortaya çıkarıldı. Gelişme üzerine şahsın yakalanması için MİT devreye girdi. Yapılan çalışmayla adresi tespit edilen Gayret, Suriye'de yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanına hakaret içeren içerikleri paylaşan 97 sosyal medya hesabı ile ilgili de adli süreç başlattı. Mahkeme kararıyla bu hesapların tamamı erişime kapatıldı.