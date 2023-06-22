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‘Kukla’ operasyonunda yeni gelişme: Odunluğa saklanan silahlar ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik aralarında Erzincan’ın da bulunduğu 31 ilde ‘Kukla’ adı verilen operasyonlar gerçekleştirildi. Eşzamanlı yapılan baskınlarda Erzincan’da 11 şüpheli yakalandı. Odunluğa saklanan çok sayıda silah ele geçirildi.

10:19 . 22/06/2023 Perşembe
IHA
Kukla operasyonu kapsamında Erzincan’da 11 şüpheli yakalandı.

Kukla operasyonu kapsamında Erzincan’da 11 şüpheli yakalandı.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak, kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik bugün ‘Kukla’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirildi. Erzincan’daki ‘Kukla’ operasyonunda ise odunluğun içerisinde odunların altlarında silah ve suç aleti ele geçirildi.


Ruhsatsız silahlarla yakalandılar

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de, Üzümlü, Kemah ve merkezde tespit edilen 12 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonlar dahilinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile şarjörleri, 5 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kesici-delici alet, 3 adet boş tabanca şarjörü, çok sayıda fişek, yivsiz av tüfeği fişeği ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Operasyonlarda yakalanan 11 şüpheliden 4’ü gözaltına alınırken emniyette ki işlemleri sürüyor.


Çek ve senetler ele geçirildi

Öte yandan Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda 354 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, 93 adet tüfek, 10 bin 45 adet fişek, 28 adet kesici/delici alet geçirildi. Ayrıca operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 4 adet balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.







#Kukla Operasyonu
#Erzincan
#emniyet
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