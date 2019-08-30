Gündem Kuleliden de sorumluymuş
POLİTİKA

Kuleli'den de sorumluymuş

MİT ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla yakalanan FETÖ’nün en kritik isimlerinden Avukat Reşat Nazmi Oral’ın, 1989, 1990 ve 1991 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi imamı olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuleli Askeri Lisesi
Kuleli Askeri Lisesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla Ankara’da yakalanan FETÖ üyesi avukat Reşat Nazmi Oral’ın, örgüt içinde üst seviyedeki mahrem imamlardan biri olduğu ortaya çıktı. Bir dönem imamlığını yaptığı askerlerin 12'sinin, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldığı belirlenen Oral’ın 1989, 1990 ve 1991 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi imamı olduğu belirlendi.

GİZLİ YAPIYI DEŞİFRE EDECEK

Reşat Nazmi Oraln

FETÖ'nün askeri okul öğrencilerinin örgüte kazandırılmasında görevlendirdiği avukat Reşat Nazmi Oral’ın, mahrem yapılanmanın önemli isimleri arasında olduğu belirtildi. Oral’ın 19 yıl sürdürdüğü mahrem imamlığı dönemiyle ilgili vereceği bilgilerin örgütün özellikle TSK’da gizli kalmış yapılanmasının ortaya çıkarılmasında etkili olacağı ifade ediliyor.

2017'DEN BERİ ARANIYOR

ABD’de FBI tarafından yakalanan FETÖ’nün eski emniyet imamı Osman Hilmi Özdil’in üst aramasında Oral’ın çalıştığı Evrensel Hukuk Bürosu kartviziti çıktığı da belirlendi. Oral’ın örgütün üst düzey mahrem imamlarından olduğunun 2017 yılında belirlendiği ve bu tarihten itibaren arandığı belirlendi. Oral’ın ailesinin de FETÖ ile ilişkili banka, şirket ve okullarda bağlantısı olduğu tespiti yapıldığı öğrenildi.

  • ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI
  • Oral’ın avukatlık yaptığı dönemlerdeki bir fotoğrafı da ortaya çıktı.
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT’in ortak operasyonları ile Oral, terörle mücadele ekipleri tarafından 29 Temmuz'da Batıkent'te yakalanarak gözaltına alındı. Oral, 9 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine kondu. Oral’ın 1983 yılında örgüte katıldığı, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2'nci Ordu ve avukat yapılanması imamı olarak faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

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