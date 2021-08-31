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ANKARA

Külliye'de yerli aşı toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, yerli aşıda katedilen ilerlemeler gözden geçirildi.

Haber Merkezi AA
Külliyede yerli aşı toplantısı
Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıya çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Faz 2 aşılamaları tamamlanan akademisyenler de katıldı

Toplantıda, Kayseri Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen ve Faz 3 çalışmaları devam eden TURCOVAC ile Faz 2 aşılamaları tamamlanan ODTÜ/BİLKENT üniversiteleri öğretim üyeleri Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen VLP türündeki aşıda katedilen ilerlemeler gözden geçirildi.

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