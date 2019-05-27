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EĞİTİM

Kültür elçilerinde mezuniyet sevinci

Yunus Emre Enstitüsü’nün Kültürel Diplomasi Akademisi çatısı altında başlattığı Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı’na katılan 89 kursiyer sertifikalarını aldı. Aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, emekli Büyükelçi Kenan Gürsoy ile Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan’ın da bulunduğu 12’si yabancı 70 konuşmacı geleceğin kültür elçileri ile bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geleceğin kültür elçileri, 12’si yabancı 70 konuşmacı tarafından verilen ve toplam üç ay süren programın ardından sertifikalarını gururla aldı.
Geleceğin kültür elçileri, 12’si yabancı 70 konuşmacı tarafından verilen ve toplam üç ay süren programın ardından sertifikalarını gururla aldı.

Türkiye’nin başat kültürel diplomasi kurumu olan Yunus Emre Enstitüsü bünyesindeki Kültürel Diploması Akademisi Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı, 12. hafta dersleriyle sona erdi. 2 Mart 2019’da başlayan ve üç ay süren programın son gününde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, NATO Kamu Diplomasisi Sorumlusu ve Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Öcal Oğuz konuşmacı olarak yer aldı. Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından gerçekleştirilen Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programına mülakatlar sonucunda seçilen 89 öğrenci, üç aylık yoğun bir programın ardından sertifikalarını almaya hak kazandı.

Şeref Ateş (Sağda)

AMAÇ; KÜLTÜR ELÇİSİ YETİŞTİRMEK

Kültürel Diplomasi Akademisi eğitim programının açılışındaki konuşmasına atıfta bulunarak sözlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “Başka uluslar ve insanlarla tanıştığınızda güven unsuru oluşturmak itibarınız ve güvenilirliğinizin artmasına yardımcı olur. Bütün bunlar da ülkemizin marka değeri açısından büyük önem taşıyor. Yunus Emre Enstitüsü olarak bizler de bu kapsamdaki faaliyetlerimiz çerçevesinde kültürel elçilerimizin yetiştirilmesine katkı sağlamak için Kültürel Diplomasi Akademisi’ni hayata geçirdik” dedi.

UZMANLAR EĞİTİM VERDİ

Enstitü olarak Kültürel Diplomasi Akademisi eğitim programının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğine vurgu yapan Ateş, “Bugün ilk dönem mezunlarını veren program kapsamında Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Kültürel Diplomasi, Proje Yönetimi ve İş Yapma Becerisi ile Anadolu Medeniyetleri, Kimlik, Üslup ve Kültür olmak üzere beş temel eğitim modülü üzerinde alanında uzman çok değerli isimleri de konuk ederek geleceğin kültür elçileriyle buluştu. Üç aylık bu yoğun eğitim programını ilgiyle takip eden katılımcılarımıza bugün sertifikalarını vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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  • BEŞ MODÜLDE 70 SAAT EĞİTİM
  • Özenle seçilmiş 89 katılımcının beş temel eğitim modülü kapsamında hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldığı ve kültürel diplomasinin en ince detaylarını öğrendiği bu özel programda, öğrenciler 3 ay boyunca aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Emekli Büyükelçi Kenan Gürsoy ve Uluç Özülker ile Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan’ın bulunduğu 12’si yabancı 70 konuşmacıdan “Uluslararası İlişkiler”, “Diplomasi”, “Kültürel Diplomasi”, “Proje Yönetimi ve İş Yapma Becerisi” ve “Anadolu Medeniyetleri, Kimlik, Üslup ve Kültür” konularında ders aldı.
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