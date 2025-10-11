Kültür Yolu Festivali Mezopotamya’nın kalbi Diyarbakır’da başladı

“Bugün, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 17. durağında, “tarih, kültür ve medeniyetin kadim şehri” Diyarbakır’da yeniden sizlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyorum. Fırat ve Dicle’nin kadim kolları arasında yer alan Diyarbakır, binlerce yıllık tarihi, kültürel mirası, zengin mutfağı ve misafirperver insanıyla Anadolu ve Mezopotamya’nın en seçkin ve eşsiz kültürel merkezlerinden biridir. Asurlulardan Osmanlı’ya uzanan 33 medeniyetin izlerini taşıyan şehir, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Surları ve Hevsel Bahçeleriyle kültürün ve sanatın yaşayan bir sembolüdür. Bugüne kadar Diyarbakır’da kültürel mirasın korunması ve yaşatılması amacıyla çok sayıda restorasyon, proje ve kütüphane yatırımını hayata geçirdik; bu kapsamlı çalışmalar, Diyarbakır’ı kültür, sanat ve bilginin buluştuğu bir merkez haline getirirken, şehrin turizm potansiyelini artırarak ekonomik ve kültürel kalkınmasına da önemli katkılar sunmaktadır”