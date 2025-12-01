Yeni Şafak
Kulu’da kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

Kulu’da kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

17:301/12/2025, Pazartesi
IHA
Konya’nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 8 şahıs gözaltına alındı. Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli 8 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Kulu ilçesinde 28 Kasım 2025 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapıldığı duyumu alındı. Bölgede yapılan kontrolde 8 şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanırken, kazı alanında; 3 adet özel tarama cihazı, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet büyük hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet küçük hilti, 1 adet 50 metre seyyar kablo ele geçirildi.


Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli 8 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.



#Konya
#Kulu
#jandarma
