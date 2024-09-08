Kumar bağımlılığı artıyor

Son dönemde hızla yükselen kumar bağımlılığı önemli bir soruna dönüştü. Maddi kayıpların yanı sıra aile ve sosyal ilişkilerini de bozan bu bağımlılık, duygusal çöküşleri de beraberinde getiriyor. Son dönemde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) gidenlerin yüzde 37'sinin kumar bağımlılığı nedeniyle başvurduğu ortaya çıktı. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Türkiye genelinde 107 YEDAM var. Bu merkezlere kumar nedeniyle gelen danışanların oranı diğer bağımlılık türlerini geçmiş durumda” dedi.

Mehmet Dinç

KADINLARDA DA YÜKSELİŞTE

Kumarın yalnızca erkekler tarafından oynandığı yönündeki yanlış algıya işaret eden Dinç, "2023'te YEDAM’a başvuran kadınların sayısı, 2022’ye kıyasla 2 kat arttı. Bu artış, kumar bağımlılığının yalnızca erkeklere özgü olmadığını ve toplumun her kesimini etkilediğini ortaya koyuyor" diye konuştu. Bağımlılıkla mücadele edenlerin yüzde 51’inin kumara spor bahisleriyle başladığını kaydeden Dinç, bu alışkanlığın daha sonra casino oyunlarına yönediğini vurguladı.

BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRETİYORUZ

Kumar bağımlılığından kurtulmak için ailelere yönelik psikoterapi ve sosyal destek hizmeti verdiklerini dile getiren Dinç, “Yıllara dayanan araştırmalar ve pratik deneyimlerle geliştirdiğimiz özel rehabilitasyon yöntemlerimiz, kumarın psikolojik tetikleyicilerine odaklanıyor ve bireylere sağlıklı başa çıkma becerileri kazandırıyoruz. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Motivasyonel Görüşme Teknikleriyle, kumar oynama isteğiyle nasıl başa çıkılacağını öğretiyoruz" şeklinde konuştu.

TEDAVİ İÇİN YEDAM’I ARAYIN

Aile terapisinin önemine dikkat çeken Dinç, “Kumar bağımlılığı sadece bireyi değil, tüm aileyi etkiliyor. YEDAM’da rehabilitasyon sürecine ailelerin de dahil edilmesi, finansal yönetim becerilerinin kazandırılması ve aile içi güvenin yeniden inşa edilmesini içeriyor. Ailelerin bu sürece dahil edilmesi, iyileşme oranlarını ciddi şekilde artırıyor. Bağımlı ve bağımlı yakınları 115 Danışma Hattı’mızı arayarak YEDAM’dan randevu alabilirler" diye konuştu.

EN ÇOK SPOR BAHİSLERİ OYNANIYOR

YEDAM kumar oynama bozukluğu verilerine göre, tedavi için başvuru yapanların yüzde 85'inin eğitim düzeyi lise ve üzeri olurken, başvuru yapan kişilerin yaş ortalaması 34. YEDAM'a başvuranların yüzde 53'ü evli olduğunu beyan ederken, yüzde 97'si erkek.. Kumar oynayan bireylerin, en sık oynadığı kumar çeşidi yüzde 51 oranıyla spor bahisleri olurken, ikinci sırada yüzde 40 oranıyla casino oyunları yer alıyor.







