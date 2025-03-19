Kumara paravan oldu: Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı

Örgüt kurma ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Erkan Kork’un ifadesinde bahis baronları Veysel Şahin, Halil ve Hüsnü Falyalı’yı tanımadığını söyledi. Pozitifbank, PayFix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un polis ve savcılıkta verdiği ifadelere Yeni Şafak ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yasadışı bahis, kara para aklamakla suçlanan Kork, para trafiğinin döndüğü sistemle ilgili soruları yanıtladı. Kork’un bahis parasıyla Pozitifbank’ı aldığı belirtilirken, 4 gizli tanık dosyada yer aldı.

BAHİS SİTELERİYLE BAĞLANTILAR VAR

Başsavcılık tarafından yürütülen incelemeler neticesinde Kork’un e-posta hesapları, telefon görüşmeleri ve banka hesapları detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelinin e-posta hesaplarında yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen yazışmalar, ödeme hareketleri ve üyelik bilgileri bulundu. Ayrıca, Kork'un bazı hesaplarda sahte isimler kullanarak dijital platformlarda faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

VERİLER SONRADAN EKLENDİ

2017 tarihinde yurt dışından geldiği bir sırada FETÖ soruşturması nedeniyle dijital verilerine el konulduğunu ileri süren Kork, “Benden alınan belgelere ekleme yapılmış. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan imaj alındı. Bu hukuksuzluğun ardından bütün suçlayıcı belgeler burada çıkıyor. Bu verilerin yerleştirildiğini düşünüyorum” savunması yaptı.

BARONLARI TANIMIYORUM

Kork kendisine sorulan yasadışı bahis baronları Veysel Şahin, Halil ve kardeşi Hüsnü Falyalı’yı tanımadığını söyledi. Dosyadaki iddialara göre Kork, 2014 tarihinde aldığı ‘TroyinBilişim’ şirketiyle finansal sistem içerisine girdi. Yasa dışı bahis faaliyeti yürütün Kork, daha sonra PayFix isimli ödeme kuruluşunu kurdu. PayFix bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, PayFix finansal yazılım sistemine uyumlu hale getirildi. Bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye'de faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden aralarında Kork’un da olduğu 21’i tutuklanırken 10’u adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

PayFix’in faaliyetleri durduruldu

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen PayFix, Aypara ve İninal’ın faaliyet izinlerini durdurdu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, PayFix hakkında idari ve mali tedbirler uygulandığı hatırlatıldı. PayFix’in ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinlerinin durdurulduğu belirtilen açıklamada, “Ayrıca, 6493 Sayılı Kanun'un 27'nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bunlara ek olarak, yapılan değerlendirmeler neticesinde ise Pay Fix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur" denildi.







