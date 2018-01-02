Kumpasın mutfağında Yılmazer var

2 bin 289 sayfalık gerekçeli kararda Tahşiye grubunun FETÖ’nün hedef tahtasına nasıl oturduğu ayrıntılı anlatıldı.

O KURUL SENARYOYA DAHİL DEĞİL

Gerekçeli karara göre Tahşiye grubunun FETÖ’nün hedefine Risale-i Nur merkezli bir hareket olması da etkili oldu. Gülen’in bu konuşmasından sonra örgüte bağlı yazılı ve görsel medya da derhal harekete geçti, Doğan ve grubuyla alakalı aleyhte yayınlara başlandı. Tek Türkiye dizisinin 64. Bölümü’nde Tahşiye grubu hedefe koyuldu.

MUTFAĞINDA YILMAZER VAR

Sanıkların savunmalarında grupla ilgili araştırma yapıldı şeklinde beyanlarının olduğu belirtilen gerekçeli kararda, ‘Soruşturmanın mutfağının başında, sanıklar Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan gibi polis şeflerinin bulunduğu İstihbarat Şube Müdürlüğü olduğu apaçık ortadadır’ denildi.

REKLAM