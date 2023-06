Kupa buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’da bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ayrı ayrı kabul etti. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’ndeki görüşmede Infantino, Türkiye’nin tam bir futbol ülkesi olduğunu, ortaklaşa gerçekleşecek her projeyi destekleyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da FIFA Başkanı’na yakın işbirliklerinden ötürü teşekkür etti. Ceferin ise Türkiye’nin uluslararası organizasyonlara çok başarılı bir ülke olduğunu kaydederek “Tüm futbolseverler İstanbul’da final heyecanını yaşıyor” dedi. Erdoğan da Türkiye’nin spor alanındaki her organizasyonu başarıyla yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’da bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ayrı ayrı kabul etti. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’ndeki görüşmede Infantino, Türkiye’nin tam bir futbol ülkesi olduğunu, ortaklaşa gerçekleşecek her projeyi destekleyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da FIFA Başkanı’na yakın işbirliklerinden ötürü teşekkür etti. Ceferin ise Türkiye’nin uluslararası organizasyonlara çok başarılı bir ülke olduğunu kaydederek “Tüm futbolseverler İstanbul’da final heyecanını yaşıyor” dedi. Erdoğan da Türkiye’nin spor alanındaki her organizasyonu başarıyla yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.