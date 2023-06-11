Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’da bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devlet geleneği olarak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Tatar’la ortak basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmelerde, ilerleyen dönemde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
İKİNCİ ZİYARET AZERBAYCAN’A
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran Salı günü yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak. İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
Kupa buluşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’da bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ayrı ayrı kabul etti. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’ndeki görüşmede Infantino, Türkiye’nin tam bir futbol ülkesi olduğunu, ortaklaşa gerçekleşecek her projeyi destekleyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da FIFA Başkanı’na yakın işbirliklerinden ötürü teşekkür etti. Ceferin ise Türkiye’nin uluslararası organizasyonlara çok başarılı bir ülke olduğunu kaydederek “Tüm futbolseverler İstanbul’da final heyecanını yaşıyor” dedi. Erdoğan da Türkiye’nin spor alanındaki her organizasyonu başarıyla yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’da bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ayrı ayrı kabul etti. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’ndeki görüşmede Infantino, Türkiye’nin tam bir futbol ülkesi olduğunu, ortaklaşa gerçekleşecek her projeyi destekleyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da FIFA Başkanı’na yakın işbirliklerinden ötürü teşekkür etti. Ceferin ise Türkiye’nin uluslararası organizasyonlara çok başarılı bir ülke olduğunu kaydederek “Tüm futbolseverler İstanbul’da final heyecanını yaşıyor” dedi. Erdoğan da Türkiye’nin spor alanındaki her organizasyonu başarıyla yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Togg’lu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Erdoğan, Muhammed bin Zayid’i Atatürk Havalimanı’nda karşıladı. Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, karşılama töreni sırasında Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basına kapalı görüştü.