Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kurala uymayan gönderilsin Biz de huzursuz ve rahatsızız
ANKARA

Kurala uymayan gönderilsin: Biz de huzursuz ve rahatsızız

Türkiye, sığınmacılar üzerinden ‘çift taraflı’ provokasyona sahne oluyor. Bazı yabancılar uygunsuz görüntü ve açıklamalarla vatandaşı tahrik ederken, FETÖ, PKK ve ırkçılar da fitne ateşini körüklüyor. Afganistan, Filistin, Pakistan ve Suriye’den gelenler, “Bu haberler en çok bizi etkiliyor. Türkiye’nin kurallarına uymayan gönderilsin” diyor. Hemen her gün vatandaşın önüne ‘Suriyeli çete’, ‘Filistinli sapık’, ‘Afgan katil’ ve ‘Iraklı tacizci’ gibi etnik vurgulu paylaşımlar düşüyor. Bu haberlerden dolayı Türk vatandaşları kadar yabancılar da huzursuz. Çeşitli nedenlerle Türkiye’de bulunan yabancılar, Yeni Şafak aracılığı ile rahatsızlıklarını dile getirdi.

Abone Ol Google News
Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Kurala uymayan gönderilsin: Biz de huzursuz ve rahatsızız
Amina Azam

Türkiye sığınmacılar üzerinden çift taraflı provokasyona sahne oluyor. Bazı yabancılar uygunsuz görüntü ve açıklamalarla vatandaşı tahrik ediyor. FETÖ, PKK ve ırkçılar ise bu durumu fırsata çevirip fitne ateşini büyütüyor. Hemen her gün vatandaşların önüne “Suriyeli çete”, “Filistinli sapık”, “Afgan katil” ve “Iraklı tacizci” gibi etnik vurgulu paylaşımlar düşüyor. Bu olumsuz haberlerden Türk vatandaşları kadar, ülkemize sığınan yabancılar da rahatsız. Yeni Şafak’a konuşan Afganistan, Filistin, Pakistan ve Suriye asıllı muhacirler “Bu haberler en çok bizi etkiliyor. Türkiye’nin kurallarına uymayan gönderilsin” diyor.

SON GELENLER UYUM SAĞLAYAMADI

  • Afganistan’dan 5 yıl önce Türkiye’ye gelen Amina Azam, “Hem Türk Dili Edebiyatı okuyor hem gazetecilik yapıyorum. Burada bulunduğum süre içinde herkes beni çok iyi karşıladı. Diğer ülkelerdeki arkadaşlarımla kıyasladığımda, Türkiye çok daha iyi. Oralarda ırkçılık var. Aslında Afganistan’daki son göç dalgasından önce her şey güzeldi. Son gelenler uyum sağlayamadığı için olumsuz önyargı oluştu. Biz Afganistan’da yeterli imkan olmadığı için geldik. Çalışıp gerçekten hakkıyla yaşayanlarla, sokaklarda bizi yanlış temsil edenler arasında fark olması gerek. Bence, bu ülkenin kültürüne, yaşam şekline, kurallarına uymayanlar gönderilsin” dedi.

İeema Siddiqui
İeema Siddiqui

ÖNYARGI OLMASIN

7 yıl önce Pakistan’dan psikoloji eğitimi almaya gelen İeema Siddiqui ise geçtiğimiz günlerde gündemden düşmeyen sapıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Siddiqui, “Eşim Türk olduğu için hep Türklerle muhatap oldum. Kötü insanlarla hiç karşılaşmadım. Olumsuz örnekler bize karşı önyargıya neden oluyor. Kim olursa olsun, kimsenin izinsiz görüntü çekmeye hakkı yok. Bu sapıklığı Pakistan’da da yapsalar sonucu kötü olurdu” şeklinde konuştu.

Taha Odeh
Taha Odeh

İLİŞKİLERİMİZ BOZULUYOR

Filistinli Ortadoğu uzmanı Taha Odeh ise kötü örneklerin, Türk halkının Filistin sevgisine mani olmamasını istiyor: “Uzun yıllar bu güzel ülkede yaşadım. Türk insanından yana, Türk makamlarında herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Her zaman yasalara uymaya çalıştım ve insanlara saygı duydum. Türkiye’de yaşayan bir Arap olarak, bu tür kötü saldırıları Türk-Arap ilişkilerinin seyrini bozduğu için şiddetle reddediyorum. Genellemeye karşıyım. Bu tür eylemler; iki tarafın ilişkilerini, özellikle de Türk halkının Filistin sevgisini ve haklı davasını etkilememeli.”

Salih Akidi
Salih Akidi

Kötü örnekler bizi zorluyor

  • 10 sene önce 14 yaşındayken Türkiye’ye gelen Suriyeli Salih Akidi, İstanbul’da yaşıyor. Hem siyaset bilimi okuyup hem de gazetecilik yapan Akidi, “Türkler iletişime açık insanlar. İstanbul’da Türklerle kaynaşıp iyi diyalog kurdum. 2014’e doğru Suriyelilerin göçü siyasi malzeme haline geldi ve kitlesel nefret başladı. Bu da diğer olayları tetikledi” dedi. Suriyelilerin hiçbirinin Türkiye’ye daha iyi şartlarda yaşamak için gelmediğini anlatan Akidi şöyle konuştu: “Kötü örnekler son 2-3 yıldır bizi de zorluyor. Öyle ki; Suriyeliyim diye sokakta saldırıya uğradım. Bu olay yaşanana kadar aklımdan geçirmezdim ama artık Suriyeli olduğumu söylemekten bile çekiniyorum. Suçlu olanlar Türkiye yasalarına göre cezalandırılsın. Geri göndermek çözüm değil, ödül” dedi.

Suriye’den 5 yıl önce Türkiye’ye gelen Mimar Seba Muhammed ise şunları söyledi: “Öğrencilik yıllarımda böyle şeyler yaşamadım. Herkes beni inanılmaz iyi karşıladı. Ancak son zamanda kötü haberler yüzünden zorluklar yaşıyorum. Psikolojik olarak çok etkilendik. Ev kiralarken yabancıyım diye vermek istemediler. Kurallara uymayanlar gönderilsin.”

Mülteciler üzerinden sosyal medya operasyonu: Eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor
GÜNDEM
Mülteciler üzerinden sosyal medya operasyonu: Eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor

Bakan Soylu Türkiye'den sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
GÜNDEM
Bakan Soylu Türkiye'den sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı

FETÖ'cülerin 'Suriyeli' provokasyonu: EGM operasyon hesaplarına karşı harekete geçti
GÜNDEM
FETÖ'cülerin 'Suriyeli' provokasyonu: EGM operasyon hesaplarına karşı harekete geçti

Maç topu Ardada

Maç topu Arda'da

Genç oyuncu Kadıköy'deki ilk golünü attı.
Seri 9 maça çıktı

Seri 9 maça çıktı

​Fenerbahçe lider Trabzonspor'la farkı 11'e indirdi.
Kanadada çirkin saldırı

Kanada'da çirkin saldırı

Teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​sanatçılarla iftar programında konuştu.
'15 Temmuz istisnai bir tablo'

'15 Temmuz istisnai bir tablo'

TBMM Başkanı Şentop iş insanları ile iftarda bir araya geldi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlanan Pelkas oyuna devam edemedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.