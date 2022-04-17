​Kurala uymayan gönderilsin: Biz de huzursuz ve rahatsızız

Türkiye sığınmacılar üzerinden çift taraflı provokasyona sahne oluyor. Bazı yabancılar uygunsuz görüntü ve açıklamalarla vatandaşı tahrik ediyor. FETÖ, PKK ve ırkçılar ise bu durumu fırsata çevirip fitne ateşini büyütüyor. Hemen her gün vatandaşların önüne “Suriyeli çete”, “Filistinli sapık”, “Afgan katil” ve “Iraklı tacizci” gibi etnik vurgulu paylaşımlar düşüyor. Bu olumsuz haberlerden Türk vatandaşları kadar, ülkemize sığınan yabancılar da rahatsız. Yeni Şafak’a konuşan Afganistan, Filistin, Pakistan ve Suriye asıllı muhacirler “Bu haberler en çok bizi etkiliyor. Türkiye’nin kurallarına uymayan gönderilsin” diyor.

SON GELENLER UYUM SAĞLAYAMADI

Afganistan’dan 5 yıl önce Türkiye’ye gelen Amina Azam, “Hem Türk Dili Edebiyatı okuyor hem gazetecilik yapıyorum. Burada bulunduğum süre içinde herkes beni çok iyi karşıladı. Diğer ülkelerdeki arkadaşlarımla kıyasladığımda, Türkiye çok daha iyi. Oralarda ırkçılık var. Aslında Afganistan’daki son göç dalgasından önce her şey güzeldi. Son gelenler uyum sağlayamadığı için olumsuz önyargı oluştu. Biz Afganistan’da yeterli imkan olmadığı için geldik. Çalışıp gerçekten hakkıyla yaşayanlarla, sokaklarda bizi yanlış temsil edenler arasında fark olması gerek. Bence, bu ülkenin kültürüne, yaşam şekline, kurallarına uymayanlar gönderilsin” dedi.

İeema Siddiqui

ÖNYARGI OLMASIN

7 yıl önce Pakistan’dan psikoloji eğitimi almaya gelen İeema Siddiqui ise geçtiğimiz günlerde gündemden düşmeyen sapıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Siddiqui, “Eşim Türk olduğu için hep Türklerle muhatap oldum. Kötü insanlarla hiç karşılaşmadım. Olumsuz örnekler bize karşı önyargıya neden oluyor. Kim olursa olsun, kimsenin izinsiz görüntü çekmeye hakkı yok. Bu sapıklığı Pakistan’da da yapsalar sonucu kötü olurdu” şeklinde konuştu.

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Taha Odeh

İLİŞKİLERİMİZ BOZULUYOR

Filistinli Ortadoğu uzmanı Taha Odeh ise kötü örneklerin, Türk halkının Filistin sevgisine mani olmamasını istiyor: “Uzun yıllar bu güzel ülkede yaşadım. Türk insanından yana, Türk makamlarında herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Her zaman yasalara uymaya çalıştım ve insanlara saygı duydum. Türkiye’de yaşayan bir Arap olarak, bu tür kötü saldırıları Türk-Arap ilişkilerinin seyrini bozduğu için şiddetle reddediyorum. Genellemeye karşıyım. Bu tür eylemler; iki tarafın ilişkilerini, özellikle de Türk halkının Filistin sevgisini ve haklı davasını etkilememeli.”

Salih Akidi

Kötü örnekler bizi zorluyor

10 sene önce 14 yaşındayken Türkiye’ye gelen Suriyeli Salih Akidi, İstanbul’da yaşıyor. Hem siyaset bilimi okuyup hem de gazetecilik yapan Akidi, “Türkler iletişime açık insanlar. İstanbul’da Türklerle kaynaşıp iyi diyalog kurdum. 2014’e doğru Suriyelilerin göçü siyasi malzeme haline geldi ve kitlesel nefret başladı. Bu da diğer olayları tetikledi” dedi. Suriyelilerin hiçbirinin Türkiye’ye daha iyi şartlarda yaşamak için gelmediğini anlatan Akidi şöyle konuştu: “Kötü örnekler son 2-3 yıldır bizi de zorluyor. Öyle ki; Suriyeliyim diye sokakta saldırıya uğradım. Bu olay yaşanana kadar aklımdan geçirmezdim ama artık Suriyeli olduğumu söylemekten bile çekiniyorum. Suçlu olanlar Türkiye yasalarına göre cezalandırılsın. Geri göndermek çözüm değil, ödül” dedi.

Suriye’den 5 yıl önce Türkiye’ye gelen Mimar Seba Muhammed ise şunları söyledi: “Öğrencilik yıllarımda böyle şeyler yaşamadım. Herkes beni inanılmaz iyi karşıladı. Ancak son zamanda kötü haberler yüzünden zorluklar yaşıyorum. Psikolojik olarak çok etkilendik. Ev kiralarken yabancıyım diye vermek istemediler. Kurallara uymayanlar gönderilsin.”

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