Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava durumu verilerini açıkladı.
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLARDA DEĞİŞİM OLMAYACAK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KURBAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜDE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık