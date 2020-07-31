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Gündem Kurban Bayramının ilk gününde hava durumu nasıl olacak?
İSTANBUL

Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava durumu nasıl olacak?

Türkiye, bir bayrama daha heyecanla girdi. Meteorolojinin son verilerine göre, bayramın ilk günü yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Karadeniz sahillerinde yağmur geçişleri yaşanması beklenirken, bazı illerde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava durumu verilerini açıkladı.

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİM OLMAYACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜDE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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