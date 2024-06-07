Kurbanlar bu yıl Gazze'ye

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, sivil toplum kuruluşlarının kurban hazırlıkları sürüyor. Türk Kızılay, İHH, Türkiye Diyanet Vakfı, İDDEF, Sadakataşı, Deniz Feneri ve Yeryüzü Doktorları gibi birçok STK, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde kurban kesme faaliyetini sürdürecek. Hayırseverlerin bu yıl kurbanlarını Filistinlilere ulaştırmak için yoğun talepte bulunduğu öğrenildi. Söz konusu STK’lara bu yıl Filistin özelinde geçen yıla göre bağışlarda ciddi artış var. Bu nedenle kurbanlıklar ağırlıklı olarak Filistin için kesilecek. Gazze için kurban bağış fiyatı Türk Kızılay 11 bin 750 lira, İHH 6 bin 700 lira, Türkiye Diyanet Vakfı 9 bin 250 lira, İDDEF 8 bin lira, Sadakataşı 10 bin lira, Deniz Feneri 7 bin lira, Yeryüzü Doktorları 12 bin lira. Gazze’deki imkanlar kısıtlı olduğu için STK’lar kesimleri Türkiye başta olmak üzere başka ülkelerde gerçekleştirip konserve kavurma halinde Gazze’ye ulaştıracak.

KIZILAY TÜRKİYE’DE KESECEK

* Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz: Bu yıl savaştan mağdur olan Gazzeliler için ayrı bir çalışma yaptık. Gazze’deki imkanlar kısıtlı olduğu için kesimleri Türkiye’de yapacağız. Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere Türkiye’nin en büyük tedarikçileriyle iş birliği yaptık. Kesimlerden elde edeceğimiz kurban paylarıyla kavurma konservesi hazırlanacak. Uzun ömürlü hazırlanan ve gıda güvenliğini sağlayacak olan kavurma konserveleri, iyilik gemileriyle Gazze’ye gönderilecek.

BAĞIŞLARIN ULAŞMADIĞI HABERİ YALAN

* İHH Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun: Bu yıl organizasyonumuzun çoğunu Filistin için gerçekleştireceğiz. Bağışların ulaşmadığı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemeli. Tüm bağışları Gazze’ye ulaştıracağız. Savaş nedeniyle kurban kesimlerimizi farklı bir ülkede gerçekleştireceğiz, etleri konserve yapıp Gazze’ye ulaştıracağız. Bizim şu an Gazze’de 57 personelimiz var, onlar da Gazze içinde dağıtımı gerçekleştirecek.

GAZZE İÇİN YOĞUN BAĞIŞ VAR

* Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz: Kurbanların bir bölümü Türkiye'de, bir bölümü İsrail zulmünün yaşandığı Gazze’de, bir bölümü ise yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yaşandığı ülkelerde kesilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu yıl Gazze için oldukça yüksek bağış var. İnsanlarımızın duyarlı olmaları çok güzel. Gazze’ye gönderilecek kurban bağışları kavurma yapılıp Gazze'ye ulaştırılacak.

Türkiye’de 3,2 milyon kurbanlık kesilecek

* Kurban Bayramı'nda Türkiye’de 3 milyon 200 bine yakın hayvan kesilmesi bekleniyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nın, hayvancılık sektörü başta olmak üzere birçok sektörü de ekonomik açıdan olumlu etkilediğine işaret etti. Kurban için milyonlarca hayvanın aylar öncesinden besiye alındığını kaydeden Bayraktar, kurbanlık fiyatları nedeniyle bu yıl büyükbaş kesimlerinde geçen yıla göre en az yüzde 20, küçükbaş kesimlerinde ise en az yüzde 10 civarında azalış olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Bu yıl yaklaşık 680 bin büyükbaş ve 2 milyon 500 bin küçükbaş olmak üzere 3 milyon 180 bin kurbanlık hayvan kesilmesini öngördüklerini belirten Bayraktar, “Halkımızın kesilecek 3 milyon 200 bine yakın kurbanlık için 107 milyar 300 milyon liraya yakın para ödeyeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Bayraktar, bu sene kurbanlık satışlarının geçmiş yıllara göre yavaş seyrettiği bilgisini de verdi.







