Küresel diplomasi Türkiye’de toplanıyor: 2026 zirvelerle damga vuracak

Türkiye, proaktif ve çok katmanlı diplomasi anlayışıyla küresel dengelerde etkisini her geçen yıl daha görünür kılıyor. Uluslararası platformlarda üstlendiği aktif roller, jeostratejik konumu ve siyasi istikrarının sağladığı avantajlarla 2026, Türkiye için tam anlamıyla bir “zirveler yılı”na dönüşecek. Bu süreçte Türkiye, üç kritik uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaparak dünya siyasetinin nabzını tutan yüz binlerce ismi ağırlayacak.





NATO Liderler Zirvesi, 7–8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da düzenlenecek. Küresel iklim politikalarının ele alınacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki COP31 Zirvesi ise kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi de 2026 yılında Türkiye'de toplanacak. Zirvenin yapılacağı şehir ve kesin tarih, ilerleyen süreçte ilan edilecek.





Ankara'da kritik zirve





Türkiye son olarak 28-29 Haziran 2004'te İstanbul'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. 2026 zirvesi için ise başkent tercih edildi. Ankara'da zirve organizasyonuna yönelik yapısal hazırlıklar sürerken, zirve bildirisine ve toplantı içeriklerine ilişkin hummalı bir çalışma da yapılıyor.





Türkiye zirvede gündemi belirleyecek





COP31 Zirvesi'ne 196 ülkenin liderinin katılması bekleniyor. Türkiye bu zirvede gündemi belirleyecek ve bunun yürütülmesinden sorumlu olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Aralık'ta COP31 Başkanı olarak görevlendirildi. Kurum, sosyal medya hesabından, "COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur" paylaşımında bulundu.





Ankara'dan Türk dünyasına yeni diplomatik hat





Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında yeni ve güçlü bir dayanışma hattı kuruyor. Zirve, Türkiye'nin Türk dünyasının merkezi diplomatik platformu olma konumunu güçlü biçimde pekiştirecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Devlet Başkanları son zirvesi Azerbaycan'ın Gebele şehrinde ekimde "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla yapıldı. Zirvenin yeri ve tarihi daha sonra netleşecek.







