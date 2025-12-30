Türkiye beyaza büründü

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı illerinde kar ve tipi nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı. Belediye, Karayolları ve İl Özel İdarelerine bağlı ekipler, yolların açılması ve hayatın normale dönmesi için aralıksız çalışma yürütüyor.

KÖYLERLE ULAŞIM KOPTU

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı özellikle kırsal alanlarda etkisini gösterdi. Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Mardin’de toplam 770 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Elazığ’da merkez ve ilçelerde 423 köy yolu kapanırken, Bingöl’de ise 96 köy yoluna ulaşım sağlanamadı. Siirt’te 42, Şırnak’ta 29 ve Mardin’de 180 kırsal mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da vurdu. Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’ta bazı uçak seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Şanlıurfa’da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Trabzon, Giresun, Rize, Bayburt, Ordu, Gümüşhane ve Artvin’de çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Bayburt’ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 123 köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, Ordu’da 144 mahalle yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin’de ise kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki geçitlerde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

ARAÇLAR KAR ALTINDA

Batı Karadeniz’de Bolu ve Düzce’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bolu’da kar kalınlığının 50 santimetreyi aşmasıyla birlikte araçlar kar altında kaldı, vatandaşlar kendi imkânlarıyla araçlarını temizlemeye çalıştı. Düzce’de ise kent merkezi ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı ana bağlantı yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

TUZLAMA YAPILIYOR

Gaziantep’te gece etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ve toplu taşıma güzergâhlarında tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor. Diyarbakır’da da kar yağışı kara ve hava ulaşımını olumsuz etkilerken, bazı uçak seferleri iptal edildi, hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İç Anadolu’da Kırşehir ve Niğde’de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Karabük’te ise yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı.

SOĞUK DEVAM EDECEK

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi. Meteoroloji ise kar ve soğuk havanın bazı bölgelerde etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.

En soğuk gece: -25

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı hava doğuda soğuk yüzünü iyiden iyiye gösterdi. Meteoroloji verilerine göre ülkemizde 28.12.2025 saat 18:00 ile 29.12.2025 06:00 arasında; termometreler Ardahan’ın Göle ilçesinde -25, Erzurum’un Karaçoban’ın ilçesinde -25 Erzurum’un Tekman ilçesinde -24.2, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde -23.4, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde -22.5, Rize’nin İkizdere ilçesinde -21.5, Ağrı’nın Tutak ilçesinde -20.7 ve Van’ın Gevaş ilçesinde -20’yi gösterdi.

6 ilde okullar tatil edildi

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede eğitim öğretime dün ara verildi. Karabük, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Mardin, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Şanlıurfa ve Düzce’de okullar tamamen tatil edilirken; Gaziantep, Kastamonu, Bilecik, Tokat, Bingöl, Siirt, Yozgat, Samsun, Çankırı, Sinop, Ağrı, Sakarya, Şırnak ve Diyarbakır’ın bazı ilçe ve okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Mardin, Diyarbakır, Karabük, Batman, Siirt, ve Bolu’da olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle eğitimdeki tatilin bugün de devam edeceği açıklandı. Sadece ilk, orta ve liselerde değil, üniversitelerde de eğitime kar engeli geldi. Mardin Artuklu ve Diyarbakır Dicle üniversitelerinde dün eğitime ara verildi.







